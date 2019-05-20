Депутату стало плохо в Раде, его забрала скорая: фото

Николай Паламарчук (фото - solydarnist.org)

Народному депутату от БПП Николаю Паламарчуку стало плохо, от здания парламента его увезла скорая помощь. Об этом с места события сообщает корреспондент LIGA.net.

После инаугурации президента Владимира Зеленского, в 11:35 Паламарчука вывезли на инвалидной коляске и поместили в машину скорой помощи.

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Депутаты, которые находились поблизости, не знают, что именно со здоровьем Паламарчука, однако из разговоров врачей стало понятно, что у нардепа очень сильно поднялось давление.

Скорая помощь увозит Николая Паламарчука (фото - LIGA.net)

Ранее в СМИ Паламарчук упоминался в связи с делом Гандзюк. По данным следствия, помощник Паламарчука - Игорь Павловский якобы передавал организатору деньги за покушение на активистку. Сам Паламарчук эту информацию назвал "грязной лживой манипуляцией", однако Павловского уволил.