Депутату Тернопольского облсовета вручено подозрение за вымогательство взятки от военного

Фото: Национальное антикоррупционное бюро

Депутату Тернопольского областного совета вручено подозрение в получении взятки от военного за "содействие" в предоставлении защитнику денежной помощи. Накануне депутат был задержан "на горячем" после получения взятки. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как утверждают правоохранители, депутат, который по совместительству является председателем постоянной комиссии по бюджету, предложил военнослужащему помочь в выделении материальной помощи для лечения. В обмен на это он потребовал от бойца половину полученной суммы – 30 000 грн.

Действия депутата квалифицировали как получение взятки должностным лицом, занимающим особо ответственное положение. Если вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

Имя подозреваемого правоохранители не разглашают, однако на сайте Тернопольского облсовета указано, что постоянную комиссию по бюджету возглавляет Олег Щиголь.

12 января СБУ сообщила о задержании бывшей чиновницы из Херсона, которая помогала оккупантам похищать украинских детей.

26 февраля СБУ задержала двух депутатов во Львовской области, которые требовали у предпринимателя $30 000 за предоставление в аренду земли.

13 марта СБУ задержала депутат Херсонского облсовета, который помогал российскому гауляйтеру Владимиру Сальдо открывать военные госпитали РФ в захваченных больницах.

Читайте также: Директор Киевавтодормоста получил подозрение – ему инкриминируют переплату 3,5 млн грн