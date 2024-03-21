Депутату Тернопольского облсовета вручено подозрение за вымогательство взятки от военного
Фото: Национальное антикоррупционное бюро

Депутату Тернопольского областного совета вручено подозрение в получении взятки от военного за "содействие" в предоставлении защитнику денежной помощи. Накануне депутат был задержан "на горячем" после получения взятки. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Как утверждают правоохранители, депутат, который по совместительству является председателем постоянной комиссии по бюджету, предложил военнослужащему помочь в выделении материальной помощи для лечения. В обмен на это он потребовал от бойца половину полученной суммы – 30 000 грн.

Действия депутата квалифицировали как получение взятки должностным лицом, занимающим особо ответственное положение. Если вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

Имя подозреваемого правоохранители не разглашают, однако на сайте Тернопольского облсовета указано, что постоянную комиссию по бюджету возглавляет Олег Щиголь.

  • 12 января СБУ сообщила о задержании бывшей чиновницы из Херсона, которая помогала оккупантам похищать украинских детей.
  • 26 февраля СБУ задержала двух депутатов во Львовской области, которые требовали у предпринимателя $30 000 за предоставление в аренду земли.
  • 13 марта СБУ задержала депутат Херсонского облсовета, который помогал российскому гауляйтеру Владимиру Сальдо открывать военные госпитали РФ в захваченных больницах.

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