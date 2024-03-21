Депутату Тернопільської облради вручено підозру за вимагання хабаря від пораненого військового

Фото: Національне антикорупційне бюро

Депутату Тернопільської обласної ради вручено підозру в отриманні хабаря від військового за "сприяння" в наданні захиснику грошової допомоги. Напередодні депутата затримали "на гарячому" після отримання хабаря. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Як стверджують правоохоронці, депутат, який за сумісництвом є головою постійної комісії з питань бюджету, запропонував військовослужбовцю посприяти у виділенні матеріальної допомоги для лікування. В обмін на це він вимагав від бійця половину від отриманої суми – 30 000 грн.

Дії депутата кваліфікували як одержання хабаря службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище. Якщо провину буде доведено, йому загрожуватиме позбавлення волі терміном від восьми до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.

Ім'я підозрюваного правоохоронці не розголошують, проте на сайті Тернопільської облради вказано, що постійну комісію з питань бюджету очолює Олег Щиголь.

12 січня СБУ повідомила про затримання колишньої посадовиці з Херсона, яка допомагала окупантам викрадати українських дітей.

26 лютого СБУ затримала двох депутатів на Львівщині, які вимагали у підприємця $30 000 за надання в оренду землі.

13 березня СБУ затримала депутатку Херсонської облради, яка допомагала російському гауляйтеру Володимиру Сальдо відкривати військові шпиталі РФ у захоплених лікарнях.

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