Депутаты просят СБУ не пускать "Вороваек" в Украину

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Депутаты Верховной Рады подписали обращение к главе СБУ Ивану Баканову запретить российской группе "Воровайки" въезд в Украину. Об этом депутат из Евросолидарности Владимир Арьев написал в Facebook.

"Особенно дерзким фактом является то, что так называемая тюремная шансон-группа планирует выступать именно в Международном центре культуры и искусств на Аллее Героев Небесной сотни как раз накануне годовщины расстрела Небесной сотни", - говорится в обращении. Обращение подписали депутаты из Евросолидарности, Слуги народа, Батькивщины, Голоса, группы За будущее.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко высказал уверенность, что если в репертуаре "Вороваек" есть антиукраинские песни, то СБУ и Государственная пограничная служба не пропустят их на территорию Украины.

Председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко отметил, что если на данный момент нет никаких ограничений, то группа может въехать на территорию Украины, но в случае проведения работы, инициированной патриотами, Госпогранслужба либо СБУ вынесут решение о запрете въезда.

После резонанса в СМИ МЦКИ Октябрьский дворец отказал в подписании договора о проведении концерта. Предполагается, что концерты должны пройти в феврале 2020 года в Киеве, Одессе, Харькове и Николаеве.

28 ноября сотрудники Госпогранслужбы в аэропорту Борисполь не пустили в Украину российского актера, который прибыл для участия в кастинге одного из сериалов.

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