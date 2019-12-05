Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Депутаты просят СБУ не пускать "Вороваек" в Украину

Депутаты просят СБУ не пускать "Вороваек" в Украину - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
05.12.2019, 13:56

На данный момент никаких ограничений для въезда группы нет

Депутаты Верховной Рады подписали обращение к главе СБУ Ивану Баканову запретить российской группе "Воровайки" въезд в Украину. Об этом депутат из Евросолидарности Владимир Арьев написал в Facebook.

"Особенно дерзким фактом является то, что так называемая тюремная шансон-группа планирует выступать именно в Международном центре культуры и искусств на Аллее Героев Небесной сотни как раз накануне годовщины расстрела Небесной сотни", - говорится в обращении. Обращение подписали депутаты из Евросолидарности, Слуги народа, Батькивщины, Голоса, группы За будущее.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко высказал уверенность, что если в репертуаре "Вороваек" есть антиукраинские песни, то СБУ и Государственная пограничная служба не пропустят их на территорию Украины.

Председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко отметил, что если на данный момент нет никаких ограничений, то группа может въехать на территорию Украины, но в случае проведения работы, инициированной патриотами, Госпогранслужба либо СБУ вынесут решение о запрете въезда.

После резонанса в СМИ МЦКИ Октябрьский дворец отказал в подписании договора о проведении концерта. Предполагается, что концерты должны пройти в феврале 2020 года в Киеве, Одессе, Харькове и Николаеве.

  • 28 ноября сотрудники Госпогранслужбы в аэропорту Борисполь не пустили в Украину российского актера, который прибыл для участия в кастинге одного из сериалов.

Читайте также: Украина внесла в "черный список" еще четырех российских актеров

Напишите нам
запрет въезда воровайки
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 