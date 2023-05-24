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Десантис официально объявил об участии в выборах президента США

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2023, 23:55
Десантис официально объявил об участии в выборах президента США - Фото
Рон Десантис (Фото: EPA)

Губернатор Флориды Рон Десантис официально объявил об участии в выборах президента Соединенных Штатов, которые состоятся осенью 2024 года. Об этом проинформировало агентство Associated Press.

Представитель Республиканской партии сообщил о своем решении в заявлении в Федеральную избирательную комиссию перед онлайн-разговором с генеральным директором Twitter Илоном Маском 24 мая.

AP отмечает, что Десантис считается сильнейшим соперником 45 главы США Дональда Трампа от республиканцев на президентских выборах в 2024 году.

Журналисты также указали, что несмотря на ультраправые взгляды, он вызвал значительный интерес среди избирателей как младшая версия Трампа.

Однако пока неизвестно, будет ли Десантис соревноваться за президентское кресло с действующим главой США Джо Байденом, поскольку сначала республиканцы должны провести внутрипартийные выборы – праймериз.

  • 23 марта 2023 года Десантис назвал диктатора Владимира Путина военным преступником и заявил, что Украина имеет полное право вернуть временно оккупированный Крым.

Читайте также: Трамп может выиграть праймериз в Республиканской партии. Его поддерживает 61% избирателей – опрос

Олег Васькив
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СШАвыборыРон Десантис
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