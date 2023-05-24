Десантіс офіційно оголосив про участь у виборах президента США

Губернатор Флориди Рон Десантіс офіційно оголосив про участь у виборах президента Сполучених Штатів, які відбудуться восени 2024 року. Про це поінформувало агентство Associated Press.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Представник Республіканської партії повідомив про своє рішення в заяві до Федеральної виборчої комісії перед онлайн-розмовою з генеральним директором Twitter Ілоном Маском 24 травня.

AP зазначає, що Десантіс вважається найсильнішим суперником 45 глави США Дональда Трампа від республіканців на президентських виборах у 2024 році.

Журналісти також вказали, що попри ультраправі погляди, він викликав значний інтерес серед виборців як молодша версія Трампа.

Однак наразі невідомо, чи змагатиметься Десантіс за президентське крісло з чинним главою США Джо Байденом, оскільки спочатку республіканці мають провести внутрішньопартійні вибори – праймеріз.

23 березня 2023 року Десантіс назвав диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем та заявив, що Україна має повне право повернути тимчасово окупований Крим.

Читайте також: Трамп може виграти праймеріз у Республіканській партії. Його підтримує 61% виборців – опитування

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.