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Десантіс офіційно оголосив про участь у виборах президента США

Этот материал также доступен на русском
24.05.2023, 23:55
Десантіс офіційно оголосив про участь у виборах президента США - Фото
Рон Десантіс (Фото: EPA)

Губернатор Флориди Рон Десантіс офіційно оголосив про участь у виборах президента Сполучених Штатів, які відбудуться восени 2024 року. Про це поінформувало агентство Associated Press.

Представник Республіканської партії повідомив про своє рішення в заяві до Федеральної виборчої комісії перед онлайн-розмовою з генеральним директором Twitter Ілоном Маском 24 травня.

AP зазначає, що Десантіс вважається найсильнішим суперником 45 глави США Дональда Трампа від республіканців на президентських виборах у 2024 році. 

Журналісти також вказали, що попри ультраправі погляди, він викликав значний інтерес серед виборців як молодша версія Трампа.

Однак наразі невідомо, чи змагатиметься Десантіс за президентське крісло з чинним главою США Джо Байденом, оскільки спочатку республіканці мають провести внутрішньопартійні вибори – праймеріз.

  • 23 березня 2023 року Десантіс назвав диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем та заявив, що Україна має повне право повернути тимчасово окупований Крим.

Читайте також: Трамп може виграти праймеріз у Республіканській партії. Його підтримує 61% виборців – опитування

Олег Васьків
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