Десять главных новостей Украины и мира на 19:00 1 июня

1. В УКРАИНЕ – ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП ОСЛАБЛЕНИЯ КАРАНТИНА. В областях, где позволяет эпидемиологическая ситуация, открывают спортзалы и фитнес-центры, а также образовательные учреждения, кроме того запускают межобластное автомобильное сообщение и железнодорожные перевозки. (подробнее)

2. ТРАНЗИТ ГАЗА ЧЕРЕЗ ГТС УКРАИНЫ ОБВАЛИЛСЯ. Объем транзита газа за январь-май 2020 года через ГТС Украины по контракту с Газпромом достиг 20 млрд кубометров. Это на 46% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. (подробнее)

3. В США БЕСПОРЯДКИ У БЕЛОГО ДОМА. Протесты из-за убийства Джорджа Флойда переросли в беспорядки в центре Вашингтона. в столице США ввели комендантский час. (подробнее)

4. ЗАРАБОТАЛА СИСТЕМА ВИДЕОФИКСАЦИИ ПДД. По словам замминистра внутренних дел, первого нарушителя скорости камера зафиксировала в 00:01 в Киеве. (подробнее)

5. В КИЕВЕ УГРОЖАЛИ ВЗОРВАТЬ МОСТ МЕТРО. Минер задержан, у него был муляж взрывного устройства, движение на мосту было перекрыто около полутора часов. (подробнее)

6. ШМЫГАЛЬ УТОЧНИЛ ОБЪЕМЫ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНШЕЙ МВФ. По словам премьер-министра, кредит на $5 млрд по программе stand-by МВФ разделит на три транша. (подробнее)

7. УКРАИНА И ТУРЦИЯ СОГЛАСОВАЛИ ДАТУ ЗАПУСКА ТУРИЗМА МЕЖДУ СТРАНАМИ. Анкара подтвердила намерение начать принимать украинских туристов с 1 июля. (подробнее)

8. РЫНОК АВТО В МАЕ ОБВАЛИЛСЯ НА 15%. По данным Укравтопрома, в мае было зарегистрировано около 6 000 новых автомобилей. (подробнее)

9. АЭРОПОРТ "КИЕВ" ОБЪЯВИЛ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ РЕЙСОВ. Четыре авиакомпании подтвердили готовность к полетам из аэропорта на 14 направлениях. (подробнее)

10. "ПОХОЖЕ НА B2B JEWELRY". РЕГУЛЯТОР ПРЕДУПРЕДИЛ О ЕЩЕ ОДНОМ СОМНИТЕЛЬНОМ ПРОЕКТЕ. Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предостерегла от инвестиций в проект Exlimited, который работает по схожей с B2B Jewelry реферальной программе. (подробнее)

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