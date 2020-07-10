Десять главных новостей Украины и мира на 19:00 10 июля

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1. НИДЕРЛАНДЫ ПОДАЮТ ИСК ПРОТИВ РОССИИ В ЕСПЧ ЗА КРУШЕНИЕ РЕЙСА MH17. Правительство Нидерландов обещает передать суду всю имеющуюся информацию (подробнее).

2. КАБМИН ОПРЕДЕЛИЛСЯ С ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ. В Раду внесена кандидатура экс-главы Госкосмоса Олега Уруского (подробнее).

3. НА ПЕРЕГОВОРАХ В БЕРЛИНЕ ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРОДОЛЖЕНИИ ОБМЕНА. Глава ОП Ермак считает, что очередной обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией произойдет в ближайшее время (подробнее).

4. НАФТОГАЗ ВЫШЕЛ НА РЫНОК ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. Первую солнечную электростанцию компания запустила в Харьковской области (подробнее).

5. ПОСЛЫ G7 ГОТОВЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВККС, НО С УСЛОВИЕМ. Судебная реформа в Украине должна соответствовать международным обязательствам страны, напомнили представителю Офиса президента (подробнее).

6. ИЗ-ЗА СБОЯ FACEBOOK SDK НЕ РАБОТАЮТ ПРИЛОЖЕНИЯ НА IOS. Их можно запустить, если отключить устройство от интернета (подробнее).

7. МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ НА ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ БУДУТ ВНЕОЧЕРЕДНЫМИ. Для их проведения примут специальный закон, заявил вице-премьер Резников (подробнее).

8. 1+1 МЕДИА ОБВИНИЛА ВЛАДЕЛЬЦЕВ В ХАЛАТНОСТИ. Смена собственников группы произошла почти 10 лет назад, ей об этом не сообщили (подробнее).

9. В УКРАИНЕ ЗА СУТКИ ВЫЗДОРОВЕЛО ОТ КОРОНАВИРУСА РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПАЦИЕНТОВ. Число вылечившихся от COVID-19 за вчера составило 1016 человек (подробнее).

10. ПОСТАВЩИКОМ ГАЗА "ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ" НАЗВАНА ГК "НАФТОГАЗ". Такое решение приняло Минэнерго, поскольку компания предложила самую низкую цену за 1000 кубометров газа (подробнее).

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Денис Юдин

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