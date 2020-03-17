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Десять главных новостей Украины и мира на 19:00 17 марта

Десять главных новостей Украины и мира на 19:00 17 марта - Фото
17.03.2020, 19:25

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. В УКРАИНЕ УЖЕСТОЧЕНЫ КАРАНТИННЫЕ МЕРЫ. В ночь на 17 марта правительство приняло решение усилить карантинные меры из-за угрозы распространения коронавируса. Приостанавливаются ж/д, авиа и автобусные пассажирские перевозки; закрывается метро в Киеве, Харькове и Днепре; запрещается одновременная перевозка в наземном муниципальном более 10 пассажиров – и еще пять пунктов (подробнее).

2. НБУ ПОСОВЕТОВАЛ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОНЛАЙН-СЕРВИСАМИ ПРИ ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ. В банках не хватает наличной валюты из-за повышенного спроса. В Нацбанке пояснили, что из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой (подробнее).

3. ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИНЯЛА ЗАКОН О МЕРАХ ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ. Закон создает правовые основания для комплекса мер по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Весь комплекс мер перечислен в полном тексте новости (подробнее).

4. РАДА ПРИНЯЛА ЗАКОН С НАЛОГОВЫМИ ПОСЛАБЛЕНИЯМИ ДЛЯ БИЗНЕСА. Верховная Рада приняла в целом законопроект №3220 о поддержке предпринимателей в период карантина из-за коронавирусной инфекции COVID-19. ФОПам временно отменяют ЕСВ, штрафы и откладывают введение РРО (подробнее).

5. ПАРЛАМЕНТ НАЗНАЧИЛ МИНИСТРА ЭКОНОМИКИ. Верховная Рада назначила министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко. За это проголосовали 243 народных депутата (подробнее).

6. ЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ ГЕНПРОКУРОРА. Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ирины Венедиктовой генеральным прокурором. Другим президентским указом Венедиктова освобождена от исполнения обязанностей директора ГБР (подробнее).

7. РАДА ОТЛОЖИЛА ГОЛОСОВАНИЕ ЗА РЫНОК ЗЕМЛИ. В Слуге народа планировали проголосовать за рынок земли 17 марта, но отложили законопроект, не получив подтверждения от Международного валютного фонда о выделении помощи Украине (подробнее).

8. ИНТЕРТЕЛЕКОМ ПОЛУЧИЛ ОТСРОЧКУ НА ОПЛАТУ ЛИЦЕНЗИИ 4G. Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) предоставила оператору Интертелеком отсрочку до 1 апреля по выплате средств за лицензию на связь 4G (подробнее).

9. РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-УДАРНЫЕ ДРОНЫ BAYRAKTAR TB2 ЗАСТУПИЛИ НА СЛУЖБУ В ВСУ. Украинские пилоты начали постоянные полеты на турецких беспилотных летательных аппаратах Bayraktar TB2 в небе над Украиной. Началу полетов Bayraktar TB2 в ВСУ предшествовала длительная тренажерная подготовка: каждый пилот должен получить определенный налет на симуляторе (подробнее).

10. УЕФА ПЕРЕНЕС ЕВРО-2020. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год. Турнир будет проводиться с 11 июня по 11 июля следующего года (подробнее).

Читайте также главный текст этого дня: Государство объясняет: 19 ссылок с ответами на почти все ваши вопросы о коронавирусе

Медведева Наталия
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