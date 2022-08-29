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Десять стран опровергли российский фейк о разработке биологического оружия в лабораториях

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2022, 20:53
Десять стран опровергли российский фейк о разработке биологического оружия в лабораториях - Фото
Фото: depositphotos.com

Правительства десяти стран – США, Армении, Грузии, Ирака, Иордании, Либерии, Филиппин, Сьерра-Леоне, Уганды и Украины – опубликовали совместное заявление, опровергающие пропаганду Кремля о разработке биологического оружия в лабораториях. Текст заявления доступен на сайте Госдепартамента США.    

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"Наши правительства открыто и прозрачно сотрудничают в рамках Программы снижения биологической угрозы, которая является частью Программы совместного уменьшения угрозы Министерства обороны США. Эти партнерства преследуют исключительно мирные цели. Они не имеют никакого отношения к оружию", – говорится в заявлении.  

Сотрудничество упомянутых стран направлено на защиту здоровья людей и животных, в том числе "в области предотвращения, выявления и контроля вспышек инфекционных заболеваний, а также в повышении биобезопасности и биозащиты лабораторий". 

Подписанты заявления призвали все государства-участников Конвенции о биологическом оружии работать вместе, чтобы повысить защиту против инфекционных заболеваний. 

Конвенция о биологическом оружии от 1972 года запрещает разработку, производство, приобретение, передачу, накопление запасов и применение биологического и токсичного оружия.  

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Роман Брыль
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