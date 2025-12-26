Десятки дронов прилетели в российский Волгоград: видео пожара
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
В ночь на 26 декабря Россию атаковали десятки беспилотников, в том числе прилетало по Волгограду, из-за чего закрывали аэропорт. Об этом сообщили Росавиация, местные паблики и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
По состоянию на утро Минобороны РФ насчитало 77 якобы сбитых или перехваченных БпЛА, 34 из них – над Волгоградской областью.
Губернатор поздно вечером 25 декабря заявил, что противовоздушная оборона отражает атаку дронов, и на тот момент повреждений объектов якобы не было.
Одновременно с этим аэропорт Волгограда временно закрывали из-за угрозы БпЛА, план "Ковер" был введен с 23:24 (22:24 по Киеву) до 05:29 (04:29 по Киеву) 26 декабря.
Местные распространяют видео с пожаром в результате атаки дронов:
- В ночь на 25 декабря дроны СБУ поразили в России морской порт и один из крупнейших в мире газохимических комплексов.
- Также Генштаб отчитался, что Воздушные силы нанесли успешный удар крылатыми ракетами Storm Shadow по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области.
Комментарии (0)