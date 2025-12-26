Десятки дронів прилетіли до російського Волгограда: відео пожежі

У Волгограді впроваджували план "Килим" в аеропорту, Міноборони РФ нарахувало 34 дрони

Волгоград (Фото: російський ресурс)

У ніч проти 26 грудня Росію атакували десятки безпілотників, зокрема прилітало по Волгограду, через що закривали аеропорт. Про це повідомили Росавіація, місцеві пабліки і губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

Станом на ранок Міноборони РФ нарахувало 77 нібито збитих або перехоплених БпЛА, 34 із них – над Волгоградською областю.

Губернатор пізно ввечері 25 грудня заявив, що протиповітряна оборона відбиває атаку дронів, і на той момент пошкоджень об’єктів нібито не було.

Водночас аеропорт Волгограда тимчасово закривали через загрозу БпЛА, план "Килим" було впроваджено з 23:24 (22:24 по Києву) до 05:29 (04:29 за Києвом) 26 грудня.

Місцеві поширюють відео з пожежею внаслідок атаки дронів: