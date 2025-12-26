Десятки дронів прилетіли до російського Волгограда: відео пожежі
Оксана Житнюк
Cтарша редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
У ніч проти 26 грудня Росію атакували десятки безпілотників, зокрема прилітало по Волгограду, через що закривали аеропорт. Про це повідомили Росавіація, місцеві пабліки і губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.
Станом на ранок Міноборони РФ нарахувало 77 нібито збитих або перехоплених БпЛА, 34 із них – над Волгоградською областю.
Губернатор пізно ввечері 25 грудня заявив, що протиповітряна оборона відбиває атаку дронів, і на той момент пошкоджень об’єктів нібито не було.
Водночас аеропорт Волгограда тимчасово закривали через загрозу БпЛА, план "Килим" було впроваджено з 23:24 (22:24 по Києву) до 05:29 (04:29 за Києвом) 26 грудня.
Місцеві поширюють відео з пожежею внаслідок атаки дронів:
- У ніч проти 25 грудня дрони СБУ уразили у Росії морський порт і один із найбільших у світі газохімічних комплексів, повідомив LIGA.net співрозмовник.
- Також Генштаб відзвітував, що Повітряні сили завдали успішного удару крилатими ракетами Storm Shadow по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області.
Коментарі (0)