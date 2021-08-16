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Девять афганцев, которых эвакуировали в Украину, попросили убежище

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2021, 17:55
Девять афганцев, которых эвакуировали в Украину, попросили убежище - Фото
Аэропорт Борисполь (Фото: kbp.aero)

Девять граждан Афганистана, которые прибыли в Киев эвакуационным рейсом из Кабула, запросили убежище в Украине. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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Всего на борту было 79 человек.

По его словам, большую часть из пассажиров эвакуационного рейса составили именно афганские граждане. Помимо них эвакуировали также граждан Украины, Беларуси, Таджикистана, Хорватии и Нидерландов. Всего на борту находилось восемь украинцев, включая троих членов экипажа.

Некоторые афганцы, которым некуда было улетать или жить, были пропущены в Украину – их передали Миграционной службе.

  • Вчера, 15 августа, талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и провозгласили, что "война окончена".
  • И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.
  • Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны.
  • Министерство иностранных дел сообщило, что в Афганистане продолжают оставаться до 50 украинцев, дипломаты уточняют, кто из них хочет эвакуироваться.
Станислав Стороженко
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пограничники убежище Афганистан гпсу талибан андрей демченко
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