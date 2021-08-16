Девять афганцев, которых эвакуировали в Украину, попросили убежище

Девять граждан Афганистана, которые прибыли в Киев эвакуационным рейсом из Кабула, запросили убежище в Украине. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Всего на борту было 79 человек.

По его словам, большую часть из пассажиров эвакуационного рейса составили именно афганские граждане. Помимо них эвакуировали также граждан Украины, Беларуси, Таджикистана, Хорватии и Нидерландов. Всего на борту находилось восемь украинцев, включая троих членов экипажа.

Некоторые афганцы, которым некуда было улетать или жить, были пропущены в Украину – их передали Миграционной службе.

Вчера, 15 августа, талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и провозгласили, что "война окончена".

И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.

Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны.

Министерство иностранных дел сообщило, что в Афганистане продолжают оставаться до 50 украинцев, дипломаты уточняют, кто из них хочет эвакуироваться.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.