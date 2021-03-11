Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 11 марта

1. ДЕЛО НА 240 МЛН ГРН. СИЛОВИКИ ПРОВОДЯТ ОБЫСКИ НА ОБЪЕКТАХ СЕТИ АЗС GLUSCO: ДЕТАЛИ. Служба безопасности Украины и Государственная налоговая служба проводят спецоперацию на объектах сети автозаправочных станций Glusco (подробнее).

2. МОТОР СИЧ ВЕРНУТ УКРАИНСКОМУ НАРОДУ – СЕКРЕТАРЬ СНБО. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, люди, которые инвестировали в предприятия, получат компенсации (подробнее).

3. ДОНЕЦКОБЛГАЗ МОГУТ ВЕРНУТЬ ГОСУДАРСТВУ. СНБО поручил проверить собственников компании. Возможный возврат Донецкоблгаза в государственную собственность "будет происходить в рамках действующего законодательства" (подробнее).

4. СБУ МОЖЕТ ОТКРЫТЬ ДЕЛО ПРОТИВ ДЕПУТАТОВ, ГОЛОСОВАВШИХ ЗА ХАРЬКОВСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ – СНБО. СБУ рассмотрит вопрос открытия уголовного производства против депутатов 6 созыва Верховной Рады, которые в 2010 году голосовали за ратификацию харьковских соглашений о продлении пребывания на территории Украины Черноморского флота РФ (подробнее).

5. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ БОЛЕЕ 9000 НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ, КИЕВ СНОВА ЛИДЕР ПО НОВЫМ СЛУЧАЯМ. Вчера, 10 марта, в Украине выявили 9084 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 6377), больше всего – в Киеве (853 случая COVID-19 за сутки) (подробнее).

6. СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2. ГОСДЕП ПОДТВЕРДИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ НОВЫХ САНКЦИЙ. Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций против российского газопровода Северный поток-2. Санкции могут ввести против участников проекта (подробнее).

7. МИНЭКОНОМИКИ ПРОГНОЗИРУЕТ НЕГАТИВНУЮ ДИНАМИКУ ВВП В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает сокращение ВВП в январе 2021 года в 2,6-2,8% по сравнению с январем 2020 года (подробнее).

8. "НАЧАЛАСЬ ТРАВЛЯ". ГРУЗИНСКИЙ ТОП-МЕНЕДЖЕР УВОЛЬНЯЕТСЯ ИЗ УКРЗАЛИЗНЫЦИ. Член правления АО "Укрзализныця", директор по коммерческой работе и логистике Иракли Эзугбая подал в отставку (подробнее).

9. ЭНЕРГОАТОМ ПОЛУЧИЛ МИЛЛИАРДНЫЕ УБЫТКИ В 2020 ГОДУ. НАЭК "Энергоатом" по итогам 2020 года получила убыток в 4,8 млрд грн вместо запланированной прибыли в 1,6 млрд грн (подробнее).

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Вадим Ребрина

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