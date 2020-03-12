Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 12 марта

1. ЕЩЕ ТРИ СТРАНЫ ОБЪЯВИЛИ "НЕФТЯНУЮ ВОЙНУ" РОССИИ. Ирак и Кувейт снизили цены на нефть в апреле, а ОАЭ, устанавливающие цены задним числом, для февральских продаж. При этом ценовая война не отвечает интересам стран-производителей. В Багдаде стремятся достичь соглашения по стабилизации и восстановлению баланса на рынках (подробнее).

2. В МИНСКЕ СОЗДАЮТ "КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ": РФ ГОВОРИТ О ДИАЛОГЕ КИЕВА С БОЕВИКАМИ. По информации росСМИ, о "прямом диалоге с Киевом" также заявили боевики террористических организаций на Донбассе. В Украине пока не комментирует эту информацию (подробнее).

3. В КИЕВЕ СОРВАЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЮ "ПЛАТФОРМЫ ПРИМИРЕНИЯ". В Нацкорпусе недовольны, что Сивохо якобы говорит о внутреннем конфликте, а не о войне РФ против Украины. Данилов заявляет, что Сивохо никогда не был официально уполномочен представлять СНБО, однако инцидент с Нацкорпусом назвал недопустимым (подробнее).

4. СМОТРЕТЬ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ ОПАСНО. Злоумышленники начали заражать компьютеры пользователей через эти приложения. Они могут украсть логины и пароли к учетным записям сервисов, номера кредитных карт и прочие данные, хранящиеся в браузере (подробнее).

5. В КИЕВЕ ЗАРАБОТАЛА СИСТЕМА АВТОФИКСАЦИИ ШТРАФОВ. Установлено 20 автоматических комплексов и уже зафиксировано более 35 000 нарушений. Еще 30 камер установят в Киевской области до 1 мая. Если машина превышает скорость, спецприбор фиксирует номер, находит в базе этот автомобиль, формирует автоматически штрафную квитанцию и высылает на адрес водителя (подробнее).

6. НБУ ПОДДЕРЖАЛ ЭКОНОМИКУ И СНИЗИЛ УЧЕТНУЮ СТАВКУ. Ставку снизили на 1% - до 10%. В НБУ заявляют, что ситуация на валютном рынке вызвана реакцией на неопределенность с дальнейшим расширением коронавируса. НБУ видит угрозу существенного замедления украинской экономики, если риски глобальной рецессии реализуются (подробнее).

7. США НА МЕСЯЦ ПРИОСТАНОВИЛИ СООБЩЕНИЕ СО СТРАНАМИ ЕВРОПЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА. Ограничения не касаются Великобритании и граждан США. Также запрет не распространяется на торговлю, но фондовые индексы обвалились после решения США. В ЕС называют эти меры "радикальными" (подробнее).

8. ТУРЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ БИЗНЕСУ ПЕРЕНЕСТИ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН. Его предлагают перенести с конца марта на конец апреля с целью профилактики распространения коронавируса. Накануне в Турции сообщили, что у них выявлен первый случай заражения коронавирусом (подробнее).

9. НБУ ПРОДАЛ НА АУКЦИОНЕ ВАЛЮТЫ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ПРЕДПОЛАГАЛ. Вместо заявленных $200 млн, НБУ продал около $76 млн. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 25,81 грн/$ (подробнее).

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