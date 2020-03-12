"Радикально". В Европейском союзе отреагировали на запрет поездок в США

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Европейские дипломаты не ожидали, что президент США Дональд Трамп решится запретить поездки из 26 стран Шенгенской зоны. Об этом сообщает CNN.

"Мы знали, что что-то произойдет с путешествиями из Европы (более серьезные рекомендации ограничить поездки), но не такие радикальные меры. Что непонятно для нас, так это исключение для Великобритании", - рассказал посол Бельгии.

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Один из европейских послов в Вашингтоне рассказал, что не было никаких признаков, что Трамп пойдет на это. Другой дипломат сообщил, что немецкие официальные лица не получили заблаговременного предупреждения об ограничениях.

Президент Совета ЕС Шарль Мишель сказал, что институты Союза оценят сегодня ситуацию и призвал не допустить экономического краха в связи с запретом.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса SARS-CoV-2 , который вызывает пневмонию нового типа - COVID-19.

Сегодня Трамп раскритиковал ЕС за "недостаточно жесткие" меры по сдерживанию коронавируса и ввел запрет на посещение США для всех иностранцев, которые были в 26 европейских странах в течение последних 14 дней. Ограничения не распространились на Великобританию и Ирландию.

Вскоре после решения Трампа обвалились фондовые индексы.

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