Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 12 января

1. РАДАРЫ, МОРСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. POLITICO РАССКАЗАЛО О "СЕКРЕТНОЙ" ВОЕННОЙ ПОМОЩИ США УКРАИНЕ. В пакет дополнительной военной помощи Украине, который США утвердили непублично, в частности войдут радары и морское оборудование (подробнее).

2. ВСЕМИРНЫЙ БАНК УХУДШИЛ ПРОГНОЗ РОСТА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ДАЛ ПРОГНОЗ ПО УКРАИНЕ. Темпы роста мировой экономики после подъема в прошлом году будут замедляться – с 5,5% в 2021 году до 4,1% в 2022 году и 3,2% в 2023 году (подробнее).

3. РОСТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕН СТАЛ РЕКОРДНЫМ ЗА 25 ЛЕТ. Оптовые цены производителей промышленной продукции в декабре 2021 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 62,2%. Это самый большой рост цен на промышленность с 1995 года, когда они выросли на 272% (подробнее).

4. УКРЗАЛИЗНЫЦЯ ВЫШЛА В ПРИБЫЛЬ ПО ИТОГАМ ГОДА. В 2020-М БЫЛО 12 МЛРД ГРН УБЫТКА. По оперативным данным, Укрзализныця по итогам 2021 года получила 457,5 млн грн чистой прибыли против почти 12 млрд грн чистого убытка в 2020 году (подробнее).

5. ПРАВИТЕЛЬСТВО ВВОДИТ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА ГРЕЧКУ, МУКУ, САХАР И МОЛОКО. Кабинет министров вводит госрегулирование цен на гречку, муку, сахар и молоко. Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 12 января (подробнее).

6. НАРДЕП КОЗАК ЗАРАБОТАЛ МИЛЛИОНЫ НА ПРОДАЖЕ НЕФТЕКОМПАНИИ ИЗ РФ – РАССЛЕДОВАНИЕ OCCRP. Подозреваемый в государственной измене народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак владел российской нефтедобывающей компанией, которую он продал в 2021 году беларуской госкомпании за $50 млн (подробнее).

7. ПРОЕКТ НОВЫХ САНКЦИЙ В СЕНАТЕ США: В СПИСКЕ ПУТИН И РОССИЙСКИЕ ТОПЫ – WP. Демократы в сенате США намерены презентовать новый законопроект о санкциях против российских юридических и физических лиц, в том числе лично лидера страны Владимира Путина, ряда топ-чиновников, а также банковской системы (подробнее).

8. ПЕРЕГОВОРЫ РОССИЯ-НАТО. КРЕМЛЬ ПОТРЕБОВАЛ НЕ БРАТЬ УКРАИНУ В АЛЬЯНС – ПОЛУЧИЛ ОТКАЗ. НАТО и Россия договорились поддерживать и развивать контакты, но не пришли к единому мнению ни по одному из обсуждавшихся вопросов, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (подробнее).

9. КАБМИН ПОВЫСИЛ МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ МЕДРАБОТНИКАМ ДО 20 000 ГРН. Кабинет министров принял постановление о повышении заработной платы врачей и медсестер в 2022 году (подробнее).

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Вадим Ребрина

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