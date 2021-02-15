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Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 15 февраля

15.02.2021, 19:00
Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 15 февраля - Фото

1. СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2. КОНГРЕССМЕНЫ ПРИЗВАЛИ БАЙДЕНА "ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ" ПРОЕКТУ. Сенаторы США призвали президента Джо Байдена применить анонсированные в январе санкции против достройки и введения в эксплуатацию газопровода Северный поток-2 (подробнее).

2. ЗЕЛЕНСКИЙ О ВИЗИТЕ В ОАЭ: ПОДПИСАНЫ МЕМОРАНДУМЫ И КОНТРАКТЫ НА $3 МЛРД. Украина и ОАЭ подписали контракты и меморандумы на $3 млрд. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам первого дня рабочего визита в эту страну (подробнее).

3. ЭНЕРГОБЛОК ХАЭС ПОДКЛЮЧИЛИ К СЕТИ. ЭТО ПОЗВОЛИТ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РОССИИ. Сегодня, 15 февраля, в 9:31, энергоблок №2 Хмельницкой атомной электростанции подключен к Объединенной энергосистеме Украины после ремонта (подробнее).

4. РЕЙТИНГ ПРЕЗИДЕНТА. В ТЕЛЕФОННОМ ОПРОСЕ КМИС ЛИДИРУЮТ ЗЕЛЕНСКИЙ, ПОРОШЕНКО И ТИМОШЕНКО. Действующий президент Владимир Зеленский, его предшественник Петр Порошенко и лидер Батькивщины Юлия Тимошенко являются лидерами президентского рейтинга по моделированию Киевского международного института социологии (подробнее).

5. ОЩАДБАНК НЕ СТАЛ ДОБИВАТЬСЯ БАНКРОТСТВА КОМПАНИИ-ВЛАДЕЛЬЦА УКРТЕЛЕКОМА АХМЕТОВА. Хозяйственный суд Киева вернул АО "Ощадбанк" заявление об открытии производства о банкротстве ООО "ЕСУ", владельца ОАО Укртелеком. Ощадбанк не устранил вовремя недостатки в своем иске (подробнее).

6. КИТАЙСКИЕ ИНВЕСТОРЫ МОТОР СИЧ УВЕЛИЧИЛИ СУММУ ИСКОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ К УКРАИНЕ. Китайские инвесторы Мотор Сич пересмотрели предварительную сумму убытков в рамках спора с государством Украина в международном арбитраже. Сумма увеличена на $100 млн до $3,6 млрд (подробнее).

7. "ДОСТУПНАЯ ИПОТЕКА СТАНОВИТСЯ ЕЩЕ ДОСТУПНЕЕ": КАБМИН УПРОСТИЛ КРИТЕРИИ ДЛЯ ЗАЕМЩИКОВ. Кабинет министров изменил "Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов": упростил критерии для заемщиков (подробнее).

8. КАБМИН ПОДДЕРЖАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О НАБУ, КОТОРЫЙ ПРЕКРАТИТ ПОЛНОМОЧИЯ СЫТНИКА – МАЛЮСЬКА. Законопроект о Национальном антикоррупционном бюро, который отстранит Артема Сытника от должности директора НАБУ, утвержден Кабинетом министров (подробнее).

9. УКРАИНСКАЯ ЭКОНОМИКА ВЫШЛА ИЗ РЕЦЕССИИ В ЧЕТВЕРТОМ КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА – ГОССТАТ. Украинская экономика по итогам четвертого квартала вышла из рецессии по признаку двух подряд кварталов роста к предыдущим кварталам (подробнее).

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Вадим Ребрина
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