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Социология | Рейтинг президента. В телефонном опросе КМИС лидируют Зеленский, Порошенко и Тимошенко

15.02.2021, 12:15
Рейтинг президента. В телефонном опросе КМИС лидируют Зеленский, Порошенко и Тимошенко - Фото
Владимир Зеленский и Петр Порошенко (фото - ЕРА)

Действующий президент Владимир Зеленский, его предшественник Петр Порошенко и лидер Батькивщины Юлия Тимошенко являются лидерами президентского рейтинга по моделированию Киевского международного института социологии. Об этом говорится в результатах телефонного опроса, опубликованных на сайте КМИС. Институт отказался назвать LIGA.net заказчика опроса.

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Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, социологи получили такие результаты:

Владимир Зеленский – 22,7%;

Петр Порошенко (Евросолидарность) – 18,3%;

Юлия Тимошенко (Батькивщина) – 14,5%;

Юрий Бойко (ОПЗЖ) – 11,4%;

Игорь Смешко (Сила и честь) – 8,2% ;

Виктор Медведчук (ОПЗЖ) – 5,1%;

Владимир Гройсман (Украинская стратегия) – 4,5%;

Анатолий Гриценко (Гражданская позиция) – 4,1%;

Дмитрий Разумков (спикер Рады) – 3,3%;

Виталий Кличко (УДАР) – 1,9%;

Александр Вилкул (экс-нардеп фракции Оппозиционный блок) – 1,7%;

Артем Сытник (директор НАБУ) – 0,1%.

КМИС не сравнивал эти результаты со своими предыдущими опросами, поскольку их проводили другим методом (личное интервью) и по другим спискам.

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ПОЧЕМУ МЫ ОПУБЛИКОВАЛИ ОПРОС КМИС. В разборе опроса КМИС за начало января LIGA.net сообщила о сильных различиях между ним и опросом Группы Рейтинг: результаты Зеленского среди всех опрошенных различались на 9%. Опросы различались методологией проведения (Рейтинг – личное интервью, КМИС – телефонное) и списком кандидатов: например, у КМИС отсутствовал Олег Ляшко и его РПЛ, но были Бойко и Медведчук из пророссийской ОПЗЖ.

Сейчас в КМИС отмечают, что в телефонных опросах чаще, чем в личных интервью, участвуют более состоятельные и образованные люди, а также несколько выше поддержка Порошенко. Какой метод точнее – неизвестно, поскольку не было переписи и неизвестно распределение населения по образованию.

КМИС также пишут, что пока не было регистрации кандидатов в президенты, каждый список имеет право на существование – и опросы показывают лишь определенное моделирование выборов.

LIGA.net спросила у гендира КМИС Владимира Паниотто, кто был заказчиком опубликованного опроса и как формировали списки. Он ответил, что это был политический заказчик, который, "как всегда", захотел остаться инкогнито. "Список у каждого заказчика специфичный. Например, Бойко и Медведчук были вместе, хотя на выборах, скорее всего, будет кто-то один из них", – объяснил Паниотто.

Практика не называть заказчика распространена среди украинских социологов. Например, так же при публикации своего последнего партийного опроса поступила группа Рейтинг, отвечая на вопрос LIGA.net.

Опрос проводился с 5 по 7 февраля среди 2005 совершеннолетних респондентов по всей Украине (кроме временно оккупированных территорий). Погрешность – не более 2,5% для показателей близких к 50%, 2,1% – к 25%, 1,5% – к 10%, 1,1% – к 5%.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский Петр Порошенко рейтинг опрос юлия тимошенко виктор медведчук социология юрий бойко
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