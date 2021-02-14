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"Поток лжеинформации не прекращается". Ермак назвал причины падения рейтинга Зеленского

14.02.2021, 09:39
Андрей Ермак (фото - пресс-служба президента)

Рейтинг президента Владимира Зеленского падает на фоне "тяжелых времен", пандемии коронавируса, недостаточно высокого уровня информполитики и работы против нее машины, распространяющей ложь. Об этом в интервью каналу Украина 24 заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Первой причиной падения рейтинга Ермак назвал закономерность с "непростыми временами" и COVID-19. По его словам, эта тенденция наблюдается не только в Украине.

Второй причиной он назвал "мощнейшую машину", которая все два года "целенаправленно работает против украинской власти как внутри страны, так и извне".

"Сегодня поток лжеинформации, не критики<...>, практически откровенных оскорблений, просто не прекращается. Не будем говорить, откуда, кто заказчик. Это всем хорошо известно, об этом не нужно даже говорить. Здравомыслящие люди, которые смотрят, слушают, которые даже не являются нашими сторонниками, возмущены этим потоком", – рассказал об этой "машине" Ермак.

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Говоря о третьей причине он сказал, что уровень информполитики "оставляет желать лучшего".

"Власть не имеет ни одного своего телеканала. Сегодня власть говорит о том, что делает, теми силами, способами и каналами, которые у нее есть в распоряжении. Против нее работает абсолютно другая система", – сказал он.

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Марк Сировой
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