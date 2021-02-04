UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Отставку Зеленского поддерживают 50% украинцев – опрос группы Рейтинг

04.02.2021, 10:53
Отставку Зеленского поддерживают 50% украинцев – опрос группы Рейтинг - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Отставку президента Владимира Зеленского и досрочные президентские выборы поддерживают 50% украинцев. Об этом говорят данные опроса, проведенного группой Рейтинг в начале февраля.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отставку президента и назначение досрочных президентских выборов скорее поддерживают 50% опрошенных, скорее не поддерживают 46%, затруднились с ответом 4%.

Роспуск Верховной Рады и назначение досрочных парламентских выборов скорее поддерживают 63%, скорее не поддерживают 30%, затруднились с ответом 7%.

Отставку правительства и назначение нового Кабмина скорее поддерживают 62%, скорее не поддерживают 29%, затруднились с ответом 9%.

Поддержка отставки Зеленского с мая 2020 года выросла почти вдвое – тогда он была на уровне 27%.

Больше всего перевыборы президента поддерживают на востоке Украины – 61%, в центре и на западе – по 50%, на юге – 45%. Среди возрастных групп сильнее всего хотят отставки Зеленского пожилые люди старше 60 лет, слабее всего – молодые от 18 до 29 лет, среди них 66% выступают против перевыборов президента.

Опрос проводился 2-3 февраля по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, среди 2000 человек возрастом от 18 лет методом телефонного интервью. Погрешность не более 2,2%.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
верховная рада Владимир Зеленский кабмин отставка опрос группа рейтинг

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 