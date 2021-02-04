Отставку Зеленского поддерживают 50% украинцев – опрос группы Рейтинг

Отставку президента Владимира Зеленского и досрочные президентские выборы поддерживают 50% украинцев. Об этом говорят данные опроса, проведенного группой Рейтинг в начале февраля.

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Отставку президента и назначение досрочных президентских выборов скорее поддерживают 50% опрошенных, скорее не поддерживают 46%, затруднились с ответом 4%.

Роспуск Верховной Рады и назначение досрочных парламентских выборов скорее поддерживают 63%, скорее не поддерживают 30%, затруднились с ответом 7%.

Отставку правительства и назначение нового Кабмина скорее поддерживают 62%, скорее не поддерживают 29%, затруднились с ответом 9%.

Поддержка отставки Зеленского с мая 2020 года выросла почти вдвое – тогда он была на уровне 27%.

Больше всего перевыборы президента поддерживают на востоке Украины – 61%, в центре и на западе – по 50%, на юге – 45%. Среди возрастных групп сильнее всего хотят отставки Зеленского пожилые люди старше 60 лет, слабее всего – молодые от 18 до 29 лет, среди них 66% выступают против перевыборов президента.

Опрос проводился 2-3 февраля по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, среди 2000 человек возрастом от 18 лет методом телефонного интервью. Погрешность не более 2,2%.

Вчера, 3 февраля, был опубликован опрос КМИС, по которому рейтинг Зеленского упал за месяц на 5%.

Денис Юдин

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