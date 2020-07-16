Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 16 июля

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1. ОЛЬГА ПЕЩАНСКАЯ ВОЗГЛАВИЛА АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ. Верховная Рада приняла постановление о назначении главой Антимонопольного комитета Украины Ольги Пещанской. Ее назначение поддержали 255 народных депутатов (подробнее).

2. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ РАСТЕТ СУТОЧНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ. В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 848 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее - 836), умерли 18 человек, выздоровели 800 пациентов (подробнее).

3. ВЕРХОВНАЯ РАДА НАЗНАЧИЛА КИРИЛЛА ШЕВЧЕНКО ГЛАВОЙ НБУ. За кандидатуру Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины (НБУ) проголосовали 332 народных депутата от Слуги народа, ОПЗЖ, Батькивщины, Довіри, группы За майбутнє и 13 внефракционных (подробнее).

4. СТРАНУ ПОДЕЛЯТ НА ЗОНЫ. В РАДЕ РАССКАЗАЛИ, КАК БУДУТ РАБОТАТЬ ШКОЛЫ С 1 СЕНТЯБРЯ. Обучение в школах при адаптивном карантине может отличаться в разных регионах в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19. Исходя из эпидемической ситуации, страну поделят на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную (подробнее).

5. УРУСКИЙ СТАЛ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ БЛАГОДАРЯ ГОЛОСАМ ОПЗЖ И БАТЬКИВЩИНЫ. Верховная Рада назначила Олега Уруского на пост вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности (подробнее).

6. ДЕКОММУНИЗАЦИЯ. ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦ И ГОРОДОВ ОДОБРЯЕТ ТРЕТЬ УКРАИНЦЕВ. Только 30% украинцев одобрительно отнеслись к переименованию улиц и городов, названных в честь коммунистических деятелей (подробнее).

7. ВЗЛОМ ОБАМЫ, ГЕЙТСА, МАСКА. ХАКЕРЫ ПОЛУЧИЛИ ДОСТУП ЧЕРЕЗ СОТРУДНИКОВ TWITTER. В Twitter проводят расследование масштабного взлома топовых аккаунтов, но пока что установить все детали не удалось (подробнее).

8. ЗЕЛЕНСКИЙ В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ НАЗВАЛ РОССИЮ АГРЕССОРОМ. Президент Украины Владимир Зеленский на торжественном заседании Верховной Рады по случаю годовщины принятия Декларации о госсуверенитете, с трибуны парламента заявил о российской агрессии (подробнее).

9. ВАЛЮТНАЯ ИПОТЕКА. БАНКАМ ПРОДЛИЛИ ЗАПРЕТ НА ВЗЫСКАНИЕ ЗАЛОГОВОГО ЖИЛЬЯ. Верховная Рада приняла законопроект №3640 депутата от Слуги народа Александра Дубинского о продлении моратория на взыскание банками жилья, являющегося залогом по кредитам в иностранной валюте (подробнее).

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Арина Толина

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