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Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 16 ноября

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2021, 19:00
Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 16 ноября - Фото

1. ДЖОНСОН ПРЕДУПРЕДИЛ ЕВРОПУ: ПРЕДСТОИТ ВЫБОР – ГАЗ ИЗ РОССИИ ИЛИ ЗАЩИТА УКРАИНЫ И МИРА. Европе скоро предстоит выбор – закупать энергоносители из России или поддерживать Украину, мир и стабильность, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (подробнее). 

2. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ РЕКОРД СМЕРТНОСТИ И БОЛЕЕ 16 000 ЗАБОЛЕВШИХ ЗА СУТКИ. Вчера, 15 ноября, в Украине выявили 16 308 заболевших коронавирусом (днем ранее – 10 802), умерли рекордные 838 пациентов (442) (подробнее).

3. В США ПОДАЛИ ИСК ПРОТИВ META НА $100 МЛРД. Прокурор штата Огайо Дэйв Йост подал иск против компании Meta (Facebook). Он утверждает, что компания Цукерберга обманула общественность о влиянии продуктов Facebook на детей (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ РЕЙТИНГ. НО ОТРЫВ ВО ВТОРОМ ТУРЕ СОКРАТИЛСЯ – ОПРОС. Президент Владимир Зеленский возглавляет электоральный рейтинг и победил бы любого кандидата во втором туре. Однако его отрыв сокращается, говорится в результатах опроса Группы Рейтинг (подробнее).

5. "ТЫСЯЧА ЗЕЛЕНСКОГО": В ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА РАССКАЗАЛИ, КАК МОЖНО БУДЕТ ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ. Тысячу гривен, которые президент Владимир Зеленский обещал выплатить вакцинированным украинцам, невозможно будет получить наличными (подробнее).

6. ЦЕНА НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ПРЕВЫСИЛА $1000 ПОСЛЕ ПРИОСТАНОВКИ СЕРТИФИКАЦИИ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2. Спотовая цена газа в Европе взлетела до $1046 за тысячу кубометров на фоне новости о приостановке сертификации Северного потока-2 Федеральным сетевым агентством Германии (подробнее).

7. КРУПНЫЕ СЕТИ АЗС СНИЗИЛИ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН И ДИЗТОПЛИВО. 16 ноября крупные розничные сети АЗС откорректировали цены на бензин и дизельное топливо (подробнее).

8. ОГТС: ПЯТЬ ГОРОДОВ НА ГРАНИЦЕ С РФ БУДУТ БЕЗ ГАЗА В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРАНЗИТА ПО УКРАИНЕ. В случае прекращения транзита газа из России, пять городов на украинско-российской границе останутся без газоснабжения (подробнее).

9. ВЛАСТИ КИЕВА ОБЪЯВИЛИ О ПОВЫШЕНИИ ЦЕН НА ПРОЕЗД ДО 20 ГРН. КТО ПОЛУЧИТ СКИДКИ. С 1 января 2022 одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) может стоить 20 грн в случае приобретения разового билета (подробнее).

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Вадим Ребрина
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