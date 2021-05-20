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Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 20 мая

20.05.2021, 19:00
Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 20 мая - Фото

1. СЕНАТ США РАСКРИТИКОВАЛ РЕШЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БАЙДЕНА ПО СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ-2. Решение администрации США не вводить санкции против оператора Nord Stream 2 AG является как минимум ошибочным, заявили в комитете Сената США по международным делам (подробнее).

2. РАДА НАЗНАЧИЛА ЛЯШКО НОВЫМ ГЛАВОЙ МИНЗДРАВА. Назначение главного санврача Виктора Ляшко новым главой Минздрава поддержали 262 нардепа (подробнее).

3. РЫНОК КРИПТОВАЛЮТ ПОТЕРЯЛ $1 ТРЛН КАПИТАЛИЗАЦИИ ЗА ОДИН ДЕНЬ. Общая капитализация рынка криптовалют сократилась на $1 трлн после резкого падения цен 19 мая, вызванного запретом китайских властей проводить операции с криптовалютами (подробнее).

4. В УКРАИНЕ ВВЕЛИ 1 МЛН ДОЗ ВАКЦИН ОТ COVID-19. БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРИВИВАЛИ МОЛОДЕЖЬ. Эффективнее всего процесс проходит в Киеве, Днепропетровской и Львовской области (подробнее).

5. МИНИСТРОМ ИНФРАСТРУКТУРЫ НАЗНАЧЕН ГЛАВА УКРАВТОДОРА АЛЕКСАНДР КУБРАКОВ. Среди приоритетов на посту министра инфраструктуры Кубраков назвал несколько направлений: Укрзализныця, Укртрансбезопасность, морской и речной транспорт, авиаперевозки (подробнее).

6. ЗЕЛЕНСКИЙ: КОБОЛЕВ УВОЛЕН ЗА 11 МЛРД ГРН УБЫТКОВ НАФТОГАЗА. Причиной увольнения Андрея Коболева с поста председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" стали убытки госкомпании за 2020 год в размере 11 млрд грн, сказал президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции (подробнее).

7. ВЕРХОВНАЯ РАДА НАЗНАЧИЛА ЛЮБЧЕНКО НОВЫМ МИНИСТРОМ ЭКОНОМИКИ. 20 мая Верховная Рада Украины утвердила нового министра экономики. Министром назначен Алексей Любченко, который занимал должность главы Государственной налоговой службы (подробнее).

8. ОТМЕНА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА ГАЗ: КЛИЧКО ЖДЕТ РОСТА ТАРИФОВ НА ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧУЮ ВОДУ. С 20 мая 120 украинских городов могут оказаться без горячей воды, газа и отопления. Причина в отмене поставок газа по фиксированной цене для коммунальных теплопоставщиков от "НАК Нафтогаз Украины" и перехода на рыночные условия (подробнее).

9. НБУ ПРЕДСТАВИЛ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ДО 2025 ГОДА. БУДЕТ РАБОТАТЬ ПО ТРЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ. Глава НБУ Кирилл Шевченко представил институциональную Стратегию Национального банка Украины до 2025 года (подробнее).

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Вадим Ребрина
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