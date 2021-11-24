Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 24 ноября

1. В ГЕРМАНИИ СОЗДАНА КОАЛИЦИЯ. ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ УКРАИНЫ. В Германии три партии создали коалицию. Новое правительство сформируют Свободная демократическая партия (СвДП), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и Зеленые, о чем их лидеры объявили на пресс-конференции в Берлине. (подробнее)

2. США ПРИГЛАСИЛИ УКРАИНУ НА САММИТ ЗА ДЕМОКРАТИЮ. США пригласили Украину на виртуальный саммит за демократию, который проведет президент Соединенных Штатов Джо Байден. России и Китая в списке нет. (подробнее)

3. В УКРАИНУ ПОСТУПИЛИ $700 МЛН ВТОРОГО ТРАНША МВФ. Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн СДР или $699 млн. Эти средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы. (подробнее)

4. КАБМИН УЖЕСТОЧАЕТ КАРАНТИН В ЖЕЛТОЙ ЗОНЕ. COVID-сертификаты о вакцинации, выздоровлении или негативный результат теста на коронавирус нужны будут всем сотрудникам бизнеса и клиентам. (подробнее)

5. КАБМИН УТВЕРДИЛ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С ОЛИГАРХАМИ. План предусматривает правовые и организационные мероприятия, которые будут способствовать имплементации закона об олигархах, реализации Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства, создадут предохранители чрезмерного влияния олигархов в энергетическом секторе экономики и других сферах общественной жизни. (подробнее)

6. КАБМИН ДО СИХ ПОР НЕ ВЫДЕЛИЛ ЗДАНИЕ БЭБ. Бюро экономической безопасности (БЭБ) в установленный срок до 25 ноября 2021 года успело укомплектоваться на 30% (214 работников), что позволяет органу начать работу. Однако Кабмин до сих пор не выделил органу здание. (подробнее)

7. БИЗНЕС-КЛИМАТ УХУДШИЛСЯ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ УКРАИНЫ. В ежегодном исследовании Европейской бизнес ассоциации говорится, что сегодня в регионах большинству компаний сложно вести бизнес, хотя в прошлом году они удовлетворительно оценивали условия ведения предпринимательской деятельности. (подробнее)

8. КОМПАНИИ КОЛОМОЙСКОГО ЧЕРЕЗ СУД ДОБИЛИСЬ ОТМЕНЫ ШТРАФА АМКУ. Апелляционный суд отклонил жалобу Антимонопольного комитета и оставил в силе решение ОАСК по делу ПАО "Укрнафта". Компания пытается "отбиться" от штрафа Комитета в 4,7 млрд грн, наложенного за участие в сговоре на рынке горючего. (подробнее)

9. КУРС ТУРЕЦКОЙ ЛИРЫ РЕКОРДНО ОБВАЛИЛСЯ ИЗ-ЗА ДЕЙСТВИЙ ЭРДОГАНА. Турецкая лира показала самое сильное падение со времен валютного кризиса 2018 года после того, как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган похвалил центробанк страны за снижение процентной ставки. (подробнее)

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Наталия Медведева

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