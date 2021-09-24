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Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 24 сентября

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2021, 19:00
Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 24 сентября - Фото

1. СТАРТОВАЛИ МИРОВЫЕ ПРОДАЖИ IPHONE 13. В УКРАИНЕ ИХ МОЖНО КУПИТЬ НЕОФИЦИАЛЬНО. Сегодня начались мировые продажи iPhone 13 в странах "первой волны". Украины, к сожалению, в этом списке нет, однако предприимчивые граждане уже пообещали привезти смартфоны в страну для самых нетерпеливых (подробнее).

2. ОЛИГАРХАМ ДАДУТ ПОЛГОДА, ЧТОБЫ ПРЕВРАТИТЬСЯ В БИЗНЕСМЕНОВ – МИНИСТР ЮСТИЦИИ. Украинским олигархам дадут возможность не попасть в реестр, который будет вскоре создан в Украине, и воспользоваться льготным периодом, чтобы стать бизнесменами (подробнее).

3. ВЛАСТИ США РАЗРЕШИЛИ КОЛОМОЙСКОМУ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ В ТЕХАСЕ, ЧТОБЫ ПОГАСИТЬ ДОЛГИ. Федеральная окружная судья США Марсия Кук удовлетворила ходатайство Министерства юстиции и позволила компании украинского олигарха Игоря Коломойского продать здание в Далласе ( штат Техас), которое ранее было заморожено по делу об отмывании средств. Деньги от продажи должны пойти на выплаты налогового и других долгов (подробнее).

4. ПРЕЕМНИК МЕРКЕЛЬ: ТОТЧАС ОСТАНОВИМ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2, ЕСЛИ РФ НАРУШИТ СОГЛАШЕНИЕ ОБ УКРАИНЕ. Преемник действующего канцлера Германии Ангелы Меркель, глава партии Христианско-демократический союз Армин Лашет высказался в поддержку запуска газопровода Северный поток-2, но с условием, что от этого не пострадает Украина как транзитная страна (подробнее).

5. ЕС ПОХВАЛИЛ ЗАКОН ОБ ОЛИГАРХАХ. НО НАПОМНИЛ ОБ АМКУ И КОРРУПЦИИ В СУДАХ. Европейская комиссия поприветствовала принятие Верховной Радой закона об олигархах, но напомнила, что еще необходимы дополнительные шаги для достижения желаемого эффекта деолигархизации (подробнее).

6. КИТАЙ ЗАПРЕТИЛ КРИПТОВАЛЮТУ: БИТКОИН ПАДАЕТ. Центральный банк Китая объявил незаконными все криптовалютные операции и анонсировал запрет майнинга по всей стране (подробнее).

7. ПОДДЕРЖКА ЕВРОПЫ НЕ ПОМОГЛА. КОРРУПЦИЯ И ОЛИГАРХИ УГРОЖАЮТ РАЗВИТИЮ УКРАИНЫ – АУДИТ ЕС. Аудиторы говорят, что в Украине все еще распространена большая коррупция и явление "захваченного государства" (западный термин state capture, означающий системную политическую коррупцию) (подробнее).

8. РАБОТА "ЧЕРНЫХ РЕГИСТРАТОРОВ". У КЛИЧКО ПОЯСНИЛИ, ЧТО ПРОИЗОШЛО С "ОСТРОВАМИ НА ОБОЛОНИ". Остров на Днепре, в районе столичного массива Оболонь, находится в коммунальной собственности и никому не передавался. Об этом сказано в заявлении Киевской городской госадминистрации в ответ на расследование журналистов программы "Схемы" (подробнее).

9. ДЕЛО НА 1,5 МЛРД. СУД АРЕСТОВАЛ УЧАСТНИКА СХЕМЫ ПОСТАВОК УГЛЯ С ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА. Печерский районный суд Киева арестовал украинца, участвовавшего в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса за счет государственных предприятий Украины на общую сумму около 1,5 млрд грн (подробнее).

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