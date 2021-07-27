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Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 27 июля

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2021, 19:00
Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 27 июля - Фото

1. ПЛАТЕЖНУЮ СИСТЕМУ PORTMONE ПОКУПАЕТ КРУПНЕЙШИЙ ФИНТЕХ КАЗАХСТАНА. "Дочка" крупнейшей казахстанской финтех-компании Kaspi.kz, Kaspi Pay, заключила соглашение о покупке украинской платежной системы Portmone Group (подробнее).

2. ОЛИМПИАДА: СВИТОЛИНА ПРОБИЛАСЬ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ. Украинская теннисистка Элина Свитолина в 1/8 финала олимпийского теннисного турнира победила Марию Саккаре из Греции (подробнее).

3. ПРИБЫЛЬ TESLA ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ПРЕВЫСИЛА $1 МЛРД. Чистая прибыль американского производителя электромобилей Tesla во втором квартале составила $1,14 млрд. Такого результата компании Илона Маска удалось достичь впервые в истории (подробнее).

4. РЕКОНСТРУКЦИЮ АЭРОПОРТОВ НЕ БУДУТ ВЫВОДИТЬ ИЗ-ПОД PROZORRO – МИНИНФРАСТРУКТУРЫ. Закупки для модернизации шести региональных аэропортов будут проводить в рамках системы Prozorro, без проведения переговорной процедуры (подробнее).

5. РЕЙТИНГ ПАРТИЙ. СЛУГА НАРОДА И ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬ ЛИДИРУЮТ, ОПЗЖ СТАЛА ЧЕТВЕРТОЙ – ОПРОС. Слуга народа и Европейская солидарность лидируют в рейтинге политических партий. ОПЗЖ уступила третье место Батькивщине в сравнении с результатами на конец июня-начало июля (подробнее).

6. РЕКОНСТРУКЦИЯ СКАНДАЛЬНОГО ШУЛЯВСКОГО МОСТА В КИЕВЕ ПОДОРОЖАЛА НА 1 МЛРД ГРН. Киевская городская госадминистрация переутвердила проект реконструкции Шулявского путепровода (подробнее).

7. СБУ ПОДОЗРЕВАЕТ ТОП-ЧИНОВНИКОВ АРМА В ПРИСВОЕНИИ $400 000. СБУ подозревает в незаконном завладении имуществом шесть топ-чиновников Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Среди подозреваемых – глава АРМА и его заместитель (подробнее).

8. УКРАИНЕЦ РОМАНЧУК УСТАНОВИЛ ОЛИМПИЙСКИЙ РЕКОРД В ТОКИО. Украинские пловцы Михаил Романчук и Сергей Фролов пробились в финал дистанции 800 метров вольным стилем на Олимпийских Играх в Токио (подробнее).

9. ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ВСУ РУСЛАН ХОМЧАК УХОДИТ В ОТСТАВКУ. Должность главнокомандующего ВСУ займет Валерий Залужный, который до сегодняшнего дня был командующим войсками оперативного командования "Север" (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Апокалипсис сегодня. Откуда берутся, как и на кого работают украинские антипрививочники

Вадим Ребрина
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