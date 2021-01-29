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Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 29 января

29.01.2021, 19:00
Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 29 января - Фото

1. COVID-19. ЧИСЛО ТЕСТОВ УМЕНЬШИЛОСЬ, МНОГО ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ: ДИНАМИКА ЭПИДЕМИИ ЗА СУТКИ. Вчера, 28 января, в Украине выявили 5181 заболевшего коронавирусом (днем ранее – 5529), сделано 44 143 тестов на COVID-19 (48 736). Больше всего новых случаев было во Львовской области (440) (подробнее).

2. МИССИЯ МВФ ЗАДЕРЖИТСЯ В УКРАИНЕ ЕЩЕ НА ДЕСЯТЬ ДНЕЙ – МИНИСТР ФИНАНСОВ. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что дата получения очередного транша от МВФ – это технический вопрос (подробнее).

3. НЕ ПРОШЛО И МЕСЯЦА: УКРАИНА УЖЕ ИСЧЕРПАЛА ГОДОВЫЕ КВОТЫ НА ЭКСПОРТ МЕДА И СОКОВ В ЕС. С начала 2021 года и по состоянию на 25 января Украина исчерпала выделенные на текущий год квоты на беспошлинный экспорт в Европейский Союз меда, виноградного и яблочного соков (подробнее).

4. ЭКОНОМИКА США ПОКАЗАЛА РЕКОРДНОЕ ПАДЕНИЕ СО ВРЕМЕН ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. По итогам 2020 года ВВП США упал на 3,5%. Годовое падение крупнейшей экономики мира произошло впервые за 11 лет (подробнее).

5. В УКРАИНЕ УВЕЛИЧИЛИ НОРМЫ ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ. ЭТО УЛУЧШИТ СВЯЗЬ И ИНТЕРНЕТ. Указом МОЗ повышен предельно допустимый уровень электромагнитного поля для радиотехнического оборудования, работающего в диапазонах очень высоких, ультравысоких, сверхвысоких и чрезвычайно высоких частот (подробнее).

6. ОФИЦИАЛЬНО: IKEA НАЗВАЛА ДАТУ ОТКРЫТИЯ ПЕРВОГО МАГАЗИНА В УКРАИНЕ. Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, официально объявил об открытии 1 февраля магазина в столичном ТРЦ Blockbuster Mall (подробнее).

7. ГРУППА ЛЕВОЧКИНА ПРОТЯГИВАЕТ "ОЛИМПИАДУ ЗЕЛЕНСКОГО" НА ЗАКАРПАТЬЕ – СХЕМЫ. Журналисты проекта Схемы, совместно со словацким Центром журналистских расследований им. Яна Куцака, провели расследование о выводе средств из госбюджета, выделенных на проект "Олимпийская надежда" (подробнее).

8. РАДА РАЗРЕШИЛА ЭКСТРЕННО РЕГИСТРИРОВАТЬ ВАКЦИНЫ – ГЛАВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНА. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4613 о регистрации лекарственных средств под обязательство: он позволит экстренно регистрировать вакцины против коронавируса (подробнее).

9. ЗЕЛЕНСКИЙ ВВЕЛ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ КИТАЙСКИХ ИНВЕСТОРОВ МОТОР СИЧИ. В дополнении к указу отмечается, что санкции сроком на три года вводятся против гражданина Китайской Народной Республики Ван Цзина – ключевой акционер компаний Beijing Xinwei Technology Group и Beijing Skyrizon (подробнее).

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Вадим Ребрина
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