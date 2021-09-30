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Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 30 сентября

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2021, 19:00
Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 30 сентября - Фото

1. СЛУГА НАРОДА НАЧАЛА СБОР ПОДПИСЕЙ ЗА ОТСТАВКУ РАЗУМКОВА. Фракция Слуга народа запросила подписные листы для отзыва спикера парламента Дмитрия Разумкова с должности. Запрос на выдачу подписных листов от лидера фракции СН Давида Арахамии Разумков опубликовал в Facebook (подробнее).

2. КОСНЕТСЯ 80% НАСЕЛЕНИЯ: С 1 ОКТЯБРЯ НАЧИНАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ. Для 80% населения с 1 октября установлены новые тарифы на электроэнергию в размере 1,48 грн за кВт-ч при условии потребления до 250 кВт-ч в месяц. Для всех, кто потребляет более 250 кВт-ч тариф останется прежним – 1,68 грн за кВт-ч (подробнее).

3. ДО КОНЦА ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ И ТЕПЛО РАСТИ НЕ БУДУТ – ЗЕЛЕНСКИЙ. В этот отопительный сезон цены на тепло и горячую воду в Украине расти не будут несмотря на "страшную цену" на газ в Европе, заявил президент Владимир Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей (подробнее).

4. ДЕПОЗИТНЫЕ СТАВКИ ПРОДОЛЖАЮТ СНИЖАТЬСЯ – ДАННЫЕ НБУ. По итогам августа гривневый депозитный портфель в целом по банковской системе уменьшился на 1,6% до 417,152 млрд грн (подробнее).

5. АУДИТОР ЕС: СООБЩИТЕ ЗЕЛЕНСКОМУ, ЧТО КОРРУПЦИИ В УКРАИНЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ЛЮБОЙ СТРАНЕ ЕС. Масштабы коррупции в Украине больше, чем в любой стране Европейского Союза, сказал аудитор ЕС Юхан Партс (подробнее).

6. НАФТОГАЗ И МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ НА ТЕПЛО. Документ должен урегулировать проблемные вопросы в сфере централизованного снабжения тепловой энергией и снабжения горячей водой (подробнее).

7. США ПЫТАЮТСЯ ИЗБЕЖАТЬ ДЕФОЛТА. ЧТО ПРОИСХОДИТ. Палата представителей Конгресса США поздно вечером в среду одобрила законопроект, который приостанавливает действие лимита госдолга. Документ призван не допустить дефолта уже в следующем месяце (подробнее).

8. СУД ОБЯЗАЛ АМКУ РАССМОТРЕТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ ДТЭК АХМЕТОВА НА ЭНЕРГОРЫНКЕ. Хозяйственный суд Киева 27 сентября приказал Антимонопольному комитету рассмотреть заявление потребителя о злоупотреблении монопольным положением группой компаний ДТЭК Рината Ахметова на рынке тепловой электрогенерации (подробнее).

9. ЕС МОЖЕТ САМ СОСТАВИТЬ СПИСОК УКРАИНСКИХ ОЛИГАРХОВ И ЗАПРЕТИТЬ ИМ ВЪЕЗД – АУДИТОР. Европейский Союз может сам составить список украинских олигархов, чтобы ограничить их активность на рынке и запретить въезд в страны ЕС (подробнее).

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Вадим Ребрина
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