Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 6 октября

1. РОССИЯ УДАРИЛА РАКЕТАМИ ПО ДОМАМ В ЗАПОРОЖЬЕ: РАЗРУШЕНЫ ЦЕЛЫЕ ПОДЪЕЗДЫ – ФОТО. Армия РФ нанесла удары по Запорожью, есть разрушение многоэтажек, под завалами находятся люди. Также были прилеты по Харькову (подробнее).

2. КРАЖА ЗАЭС ПУТИНЫМ: УКРАИНА ОБРАТИЛАСЬ К МАГАТЭ И G7, ПРОСИТ ВВЕСТИ САНКЦИИ. Украина призывает к решительным действиям в отношении российской ядерной промышленности из-за намерений России "юридически закрепить" оккупацию ЗАЭС Росатомом (подробнее).

3. В ЗАПОРОЖЬЕ ПРОЗВУЧАЛА СЕРИЯ ВЗРЫВОВ. РОССИЯ НАНЕСЛА ОЧЕРЕДНОЙ РАКЕТНЫЙ УДАР. В Запорожье раздались взрывы — российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по областному центру (подробнее).

4. НАБУ СООБЩИЛО О ПОДОЗРЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ НБУ ШЕВЧЕНКО. Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении главе Национального банка Кириллу Шевченко. Уголовное производство против него касается периода, когда он возглавлял Укргазбанк (подробнее).

5. ОФИЦИАЛЬНО. ЕС ВВЕЛ ВОСЬМОЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ: ПЕРЕЧЕНЬ. Страны Европейского Союза официально ввели восьмой пакет санкций против России (подробнее).

6. ШВЕЦИЯ ОСМОТРЕЛА ПОВРЕЖДЕНИЯ НА СЕВЕРНЫХ ПОТОКАХ. ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ДИВЕРСИЯ. Швеция провела инспекцию на месте выбросов газа из Северного потока. Первые выводы подтвердили подозрения в диверсии, говорится в заявлении на сайте Генеральной прокуратуры Швеции (подробнее).

7. ДЕПУТАТЫ ЕВРОПАРЛАМЕНТА ПРИЗВАЛИ МАСШТАБНО УВЕЛИЧИТЬ ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ – РЕЗОЛЮЦИЯ. Депутаты Европарламента призвали к масштабному увеличению военной помощи Украине (подробнее).

8. РАДА УВОЛИЛА ГЛАВУ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА. Верховная Рада в четверг, 6 октября, уволила главу Национального банка Кирилла Шевченко, который подал в отставку по состоянию здоровья, а через два дня получил подозрение в коррупционном преступлении (подробнее).

9. ЕВРОСОЮЗ ВВЕЛ САНКЦИИ ПРОТИВ ДУГИНА, ЧИЧЕРИНОЙ, ГАЗМАНОВА И РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК. Европейский Союз ввел санкции против еще 30 физических и семи юридических лиц в связи с агрессией РФ против Украины (подробнее).

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Вадим Ребрина

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