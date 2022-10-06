В Запорожье прогремела серия взрывов. Россия нанесла очередной ракетный удар — глава ОВА

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В Запорожье прогремели взрывы — российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по областному центру. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

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По сообщениям местных пабликов, в городе прогремела серия взрывов. Глава ОВА заявил, что Запорожье подверглось очередной ракетной атаке противника. Старух призвал местных жителей находиться в укрытиях.

Ранее он призвал жителей Запорожья быть максимально осторожными из-за угрозы ракетных ударов.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что в городе и Запорожской области существует угроза повторных обстрелов.

ОБНОВЛЕНО в 11:12. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил, что оккупанты ударили по объектам инфраструктуры.

Утром 6 октября Россия ударила ракетами по домам в Запорожье, были разрушены целые подъезды. Одна женщина погибла, еще одна умерла в машине скорой. Под завалами остаются минимум пятеро людей. Многие были спасены, в том числе трехлетняя девочка, которую госпитализировали.

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Дмитро Гриниченко

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