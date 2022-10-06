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В Запорожье прогремела серия взрывов. Россия нанесла очередной ракетный удар — глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 10:52
В Запорожье прогремела серия взрывов. Россия нанесла очередной ракетный удар — глава ОВА - Фото
Александр Старух (Фото: Александр Старух/Telegram)
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В Запорожье прогремели взрывы — российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по областному центру. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

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По сообщениям местных пабликов, в городе прогремела серия взрывов. Глава ОВА заявил, что Запорожье подверглось очередной ракетной атаке противника. Старух призвал местных жителей находиться в укрытиях. 

Ранее он призвал жителей Запорожья быть максимально осторожными из-за угрозы ракетных ударов. 

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что в городе и Запорожской области существует угроза повторных обстрелов. 

ОБНОВЛЕНО в 11:12. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил, что оккупанты ударили по объектам инфраструктуры. 

Утром 6 октября Россия ударила ракетами по домам в Запорожье, были разрушены целые подъезды. Одна женщина погибла, еще одна умерла в машине скорой. Под завалами остаются минимум пятеро людей. Многие были спасены, в том числе трехлетняя девочка, которую госпитализировали.

Читайте также: Россия обстреляла Днепропетровскую область из "Градов", уничтожено два дома — фото 

Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война Запорожье Александр Старух
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