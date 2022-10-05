Россия обстреляла Днепропетровскую область из "Градов", уничтожено два дома — фото

Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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По его словам, под удар противника попали Червоногригоровская, Никопольская и Марганецкая громады Никопольского района. По предварительным данным, люди не пострадали.

В Червоногригоровской громаде два дома были уничтожены, еще до 20 получили повреждения, снаряды оккупантов также повредили два лицея, церковь, магазин, газопровод и линии электропередач.

В Никополе под обстрел попала база отдыха.

В ночь на 29 сентября РФ нанесла ракетный удар по Днепру, погибли, по меньшей мере, три человека.

30 сентября российский ракетный удар в 07:30 убил в Запорожье по меньшей мере 25 человек, около полусотни ранены.

В ночь на 30 сентября армия РФ ударила по Днепру: в АТП сгорело более 100 автобусов, погиб минимум один человек.

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Дмитро Гриниченко

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