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Россия обстреляла Днепропетровскую область из "Градов", уничтожено два дома — фото

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 08:37
Россия обстреляла Днепропетровскую область из
Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото: Валентин Резниченко/Telegram)

Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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По его словам, под удар противника попали Червоногригоровская, Никопольская и Марганецкая громады Никопольского района. По предварительным данным, люди не пострадали. 

В Червоногригоровской громаде два дома были уничтожены, еще до 20 получили повреждения, снаряды оккупантов также повредили два лицея, церковь, магазин, газопровод и линии электропередач. 

В Никополе под обстрел попала база отдыха. 

Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото: Валентин Резниченко/Telegram)

Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото: Валентин Резниченко/Telegram)

Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото: Валентин Резниченко/Telegram)

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Дмитро Гриниченко
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война днепропетровская область обстрелы валентин резниченко
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