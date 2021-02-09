Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 9 февраля

1. ТАРИФЫ НА ГАЗ ПЕРЕСЧИТАЛИ ЗАДНИМ ЧИСЛОМ: В ПЛАТЕЖКАХ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕПЛАТЫ. В Украине более 20 поставщиков газа задним числом пересчитали тарифы на газ, установив цену на уровне предельной – 6,99 грн за кубометр (подробнее).

2. ИПОТЕКА ПОД 5%. ПРЕМЬЕР-МИНИСТР АНОНСИРОВАЛ ЗАПУСК НОВОЙ ПРОГРАММЫ. В первом полугодии 2021 года в Украине запустят программу финансового лизинга и ипотечного кредитования под 5% годовых. Программа будет доступна для отдельных категорий граждан (подробнее).

3. РЕЙТИНГ ЗЕЛЕНСКОГО С ДЕКАБРЯ УПАЛ НА 5%, БОЙКО ДОГОНЯЕТ – ОПРОС ЦЕНТРА РАЗУМКОВА. Рейтинг президента Владимира Зеленского упал на 5%, но он все еще сохраняет лидерство (подробнее).

4. ДАНИЯ ЗАЯВИЛА, ЧТО ДОСТРОИТ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 В СВОИХ ВОДАХ В АПРЕЛЕ. Строительство части газопровода Северный поток-2 в водах Дании планируют завершить к концу апреля (подробнее).

5. ПАДЕНИЕ ВВП ЗАМЕДЛИЛОСЬ ДО 1% В ЧЕТВЕРТОМ КВАРТАЛЕ – МИНЭКОНОМИКИ. В четвертом квартале 2020 года падение ВВП почти остановилось и составило 1%. Это лучшие показатели, чем в начале года, до коронакризиса (подробнее).

6. СБУ ПРОВОДИТ ОБЫСКИ НА АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в понедельник, 8 февраля, пришли на ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" для проверки горно-обогатительного производства (подробнее).

7. ЛЕКХИМ ПРОСИТ ОТСРОЧИТЬ ПОСТАВКУ АНТИКОВИДНОЙ ВАКЦИНЫ SINOVAC В УКРАИНУ – ИСТОЧНИК. Компания Лекхим, которая является поставщиком в Украину вакцины против коронавируса от китайской компании Sinovac Biotech, просит отcрочить дату поставки первой партии на апрель (подробнее).

8. ИНФЛЯЦИЯ В ЯНВАРЕ УСКОРИЛАСЬ. ЧТО ПОДОРОЖАЛО БОЛЬШЕ ВСЕГО. Инфляция на потребительском рынке в январе выросла на 1,3%, по сравнению с декабрем 2020 года, в годовом измерении – на 6,1% (подробнее).

9. КАБМИН ОПУБЛИКОВАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПРОВЕРОК БИЗНЕСА: ДЕТАЛИ. Кабинет министров Украины разрешил проводить ряд проверок бизнеса, частично отменив мораторий, который ввели 18 марта (подробнее).

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Вадим Ребрина

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