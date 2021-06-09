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Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 9 июня

09.06.2021, 19:00
Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 9 июня - Фото

1. КОРОНАВИРУС. СУТОЧНОЕ ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ В УКРАИНЕ СНИЗИЛОСЬ. Вчера, 8 июня, в Украине выявили 1385 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1602), выздоровели 6962 пациента (днем ранее – 6751) (подробнее).

2. ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ НАЧАТЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ ДОЛГА ПЕРЕД МВФ – ДОКУМЕНТ. Верховную Раду просят одобрить комплекс неотложных мер по практической реализации реструктуризации внешнего государственного долга Украины перед МВФ. Проект постановления № 5607 от 3 июня 2021 года зарегистрировали 37 народных депутатов из разных фракций и групп (подробнее).

3. КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК БУДЕТ ЗАХОДИТЬ ТОЛЬКО В ОДИН УКРАИНСКИЙ ПОРТ. Крупнейшая в мире контейнерная компания Maersk закроет свой сервис в порту Черноморск. Обслуживать клиентов в Украине компания будет только через контейнерный терминал DPW TIS (порт Пивденный) (подробнее).

4. ДЕЛО MH17. СУД ОТКЛОНИЛ ВЕРСИЮ О ЗАПУСКЕ РАКЕТЫ ИЗ ЗОНЫ ВСУ. Следствие по делу об уничтожении в 2014 году над Донбассом лайнера Boeing 777 рейса МН17 отклонило версию двух свидетелей, которые утверждали, что видели запуск ракеты из ЗРК Бук "в совершенно другом" месте – не с поля у поселка Первомайское в пригороде Снежного (подробнее).

5. ТОП-15 КОМПАНИЙ-НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ. СКОЛЬКО ЗАПЛАТИЛИ И ПОЧЕМУ ТАКИЕ ЦИФРЫ – ИССЛЕДОВАНИЕ. Проект CASE Украина – Ціна держави – представил рейтинг крупнейших компаний-налогоплательщиков 2020 года по сумме выплаты налоговых платежей (подробнее).

6. СУД ЕС "РАЗМОРОЗИЛ" АКТИВЫ ЯНУКОВИЧА И ЕГО СЫНА. Европейский суд общей юрисдикции 9 июня отменил решение Совета Евросоюза 2019 года о продлении заморозки активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра (подробнее).

7. В УКРАИНЕ УСКОРИЛАСЬ ИНФЛЯЦИЯ: ЧТО ПОДОРОЖАЛО БОЛЬШЕ ВСЕГО В МАЕ. Инфляция на потребительском рынке в мае 2021 года по сравнению с апрелем составила 1,3%, с начала года – 6,1%, май к маю прошлого года – 9,5% (подробнее).

8. СПУСТЯ 14 ЛЕТ. УКРАИНА ПОЛНОСТЬЮ ВЫВЕЛА ВОЕННЫЙ КОНТИНГЕНТ ИЗ АФГАНИСТАНА – ФОТО. 21 украинский военный из состава тренировочно-совещательной Миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане покинул страну (подробнее).

9. ВОСЕМЬ УКРАИНСКИХ ВУЗОВ ПОПАЛИ В СПИСОК ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА. Восемь украинских университетов включены в 18-й выпуск глобального рейтинга QS World University Rankings 2022 (подробнее).

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Вадим Ребрина
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