Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 на 22 июля

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1. КАБМИН СОЗДАЛ НОВОЕ "СТРАТЕГИЧЕСКОЕ" МИНИСТЕРСТВО. Кабинет министров создал Министерство по вопросам стратегических отраслей экономики Украины. Соответствующее решение принято 22 июля на заседании правительства (подробнее).

2. "СРАЗУ ПРЕДЛАГАЛИ ШТУРМ". ЗЕЛЕНСКИЙ РАСКРЫЛ ДЕТАЛИ ПЕРЕГОВОРОВ С ТЕРРОРИСТОМ. Президент Владимир Зеленский рассказал детали о переговорах с террористом Максимом Кривошем, который вчера около 12 часов удерживал заложников в автобусе в центре Луцка (подробнее).

3. ПОДПИСАНИЕ ЗАКОНА О СНИЖЕНИИ "ЗЕЛЕНОГО" ТАРИФА ЗАБЛОКИРОВАНО. Народный депутат от группы За майбутнє Анна Скороход заблокировала подписание закона о снижении "зеленого" тарифа (подробнее).

4. АДАПТИВНЫЙ КАРАНТИН БУДЕТ ПРОДЛЕН ДО 31 АВГУСТА - ШМЫГАЛЬ. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что сейчас такой формат и подход к карантинным мерам дает свои результаты и позволяет контролировать уровень заболеваемости в Украине (подробнее).

5. ЭНЕРГОАТОМ НАЧАЛ ЭКСПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В БЕЛАРУСЬ. Сегодня начался экспорт произведенной на украинских АЭС электроэнергии в Беларусь (подробнее).

6. ВЕНЕЦИАНСКАЯ КОМИССИЯ О ПРОЕКТЕ ПРО РЕФЕРЕНДУМ: ЕСТЬ ПЛЮСЫ, НО НУЖНО ДОРАБОТАТЬ. Венецианская комиссия представила "срочное заключение" по украинскому законопроекту о референдуме, отметив, что проект достоин похвалы (подробнее).

7. КАРАНТИН. СТЕПАНОВ НАЗВАЛ КРИТЕРИИ ДЛЯ ПОПАДАНИЯ РЕГИОНОВ В ЗЕЛЕНУЮ ЗОНУ: СПИСОК. В Украине с 1 августа будет действовать адаптивный карантин с разбивкой областей на зоны - от "зеленой" до "красной". При этом "зеленая зона" не означает полного снятия карантина (подробнее).

8. ДЕЛО НА 50 МЛН. СБУ ПОКАЗАЛА, КАК В УЗ "ЗАРАБАТЫВАЛИ" НА ПОДСТАВНЫХ ТЕНДЕРАХ. Служба безопасности Украины задокументировала масштабное разворовывание средств в АО "Укрзалізниця", в котором замешаны руководители подразделений компании. Сумма ущерба оценивается в 200 млн грн (подробнее).

9. СТАЛО ИЗВЕСТНО, У КОГО САМЫЙ БЫСТРЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ В УКРАИНЕ. Самый быстрый мобильный интернет у оператора Vodafone – скорость загрузки составляет 19 Мбит/с, скорость выгрузки – около 9 Мбит/с, задержка – менее 50 мс (подробнее).

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Арина Толина

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