Девятый самолет с помощью от США уже в Киеве. В нем более 80 тонн патронов – фото
Сегодня, 9 февраля, в аэропорт Борисполь прилетел девятый самолет с военной помощью от США, он привез крупную партию патронов. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Алексей Резников.
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"Девятая птица из США и второй авиагруз военной помощи для ВСУ от наших партнеров, который Борисполь получил сегодня", – сказано в сообщении.
По словам Резникова, в Киев прибыло свыше 80 тонн патронов от США.
Министр добавил, что ранее ВСУ получили военно-техническую помощь от Британии. В Киев прилетел самолет с обмундированием для войск теробороны – он привез бронежилеты, каски и прочее.
6 февраля посольство США в Украине разместило в Twitter фотографии загрузки девятой поставки американской военной помощи для ВСУ, сопроводив их подписью: "Более 80 тонн солидарности. Будет еще больше".
- С 22 января 2022 года США доставляют в Украину летальное оружие и боеприпасы.
- Седьмой самолет с военной помощью прибыл 3 февраля.
- Восьмая доставка военной помощи для ВСУ от США – 86 тонн боеприпасов – прибыла 5 февраля.
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