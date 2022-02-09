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Девятый самолет с помощью от США уже в Киеве. В нем более 80 тонн патронов – фото

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2022, 17:07
Девятый самолет с помощью от США уже в Киеве. В нем более 80 тонн патронов – фото - Фото
Фото - Twitter Алексея Резникова

Сегодня, 9 февраля, в аэропорт Борисполь прилетел девятый самолет с военной помощью от США, он привез крупную партию патронов. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Алексей Резников.

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"Девятая птица из США и второй авиагруз военной помощи для ВСУ от наших партнеров, который Борисполь получил сегодня", – сказано в сообщении.

По словам Резникова, в Киев прибыло свыше 80 тонн патронов от США.

Министр добавил, что ранее ВСУ получили военно-техническую помощь от Британии. В Киев прилетел самолет с обмундированием для войск теробороны – он привез бронежилеты, каски и прочее.

Скриншот Twitter

Фото – Twitter Алексея Резникова

Фото – Twitter Алексея Резникова

6 февраля посольство США в Украине разместило в Twitter фотографии загрузки девятой поставки американской военной помощи для ВСУ, сопроводив их подписью: "Более 80 тонн солидарности. Будет еще больше".

  • С 22 января 2022 года США доставляют в Украину летальное оружие и боеприпасы. 
  • Седьмой самолет с военной помощью прибыл 3 февраля.
  • Восьмая доставка военной помощи для ВСУ от США – 86 тонн боеприпасов – прибыла 5 февраля.

Читайте также: США и Великобритания прислали в Украину летальное оружие. Рассказываем о его возможностях

Яна Катасонова
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Алексей Резников ВСУ минобороны помощь патроны партнеры союзники
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