"80 тонн солидарности, и будет еще больше": Посольство США о военной помощи – Фото
06.02.2022, 23:53
Фото - Twitter U.S. Embassy Kyiv
Посольство США в Украине разместило в Twitter фотографии разгрузки восьмой поставки американской военной помощи для ВСУ, сопроводив их подписью "Больше 80 тонн солидарности. Будет еще больше".
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"Будьте уверены: мы стоим плечом к плечу с Украиной в то время, как она защищает свой суверенитет и территориальную целостность", – сказано в твите.
Восьмая доставка военной помощи для ВСУ от США – 86 тонн боеприпасов – прибыла вчера, 5 февраля.
- С 22 января 2022 года США доставляют в Украину летальное оружие и боеприпасы. Седьмой самолет с военной помощью прибыл 3 февраля.
- Также США разрешили Литве, Латвии и Эстонии поставлять американское оружие в Украину. Страны Балтии поставят Украине, в частности, ракеты Stinger и Javelin.
- Великобритания поставила Украине противотанковые гранатометы NLAW. Также в Украину прибыл британский спецназ, который обучает военных уничтожать танки из NLAW.
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