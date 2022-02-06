UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"80 тонн солидарности, и будет еще больше": Посольство США о военной помощи – Фото

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2022, 23:53
Фото - Twitter U.S. Embassy Kyiv

Посольство США в Украине разместило в Twitter фотографии разгрузки восьмой поставки американской военной помощи для ВСУ, сопроводив их подписью "Больше 80 тонн солидарности. Будет еще больше".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Будьте уверены: мы стоим плечом к плечу с Украиной в то время, как она защищает свой суверенитет и территориальную целостность", – сказано в твите.

Фото – Twitter U.S. Embassy Kyiv

Фото – Twitter U.S. Embassy Kyiv

Скриншот из Twitter

Восьмая доставка военной помощи для ВСУ от США – 86 тонн боеприпасов – прибыла вчера, 5 февраля.

Читайте также: США и Великобритания прислали в Украину летальное оружие. Рассказываем о его возможностях

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России Посольство США военная помощь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 