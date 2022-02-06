"80 тонн солидарности, и будет еще больше": Посольство США о военной помощи – Фото

Посольство США в Украине разместило в Twitter фотографии разгрузки восьмой поставки американской военной помощи для ВСУ, сопроводив их подписью "Больше 80 тонн солидарности. Будет еще больше".

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"Будьте уверены: мы стоим плечом к плечу с Украиной в то время, как она защищает свой суверенитет и территориальную целостность", – сказано в твите.

Восьмая доставка военной помощи для ВСУ от США – 86 тонн боеприпасов – прибыла вчера, 5 февраля.

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Сергей Бережной

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