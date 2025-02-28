Деятелям культуры восстановят возможность выезжать за границу

Отмечается, что ограничения будут отменены после принятия соответствующих изменений

Пограничник (Иллюстративное фото: ГНСУ)

Решение о приостановлении выдачи писем для выезда военнообязанным художникам и медийщикам за границу с 3 марта 2025 года является временным. Об этом сообщили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций.

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Отмечается, что ограничения были введены из-за многочисленных нарушений, а именно, невозвращения из-за границы. В настоящее время уточняется формальная процедура, чтобы в будущем избежать злоупотреблений целями культурной дипломатии. Делается все возможное, что решение было принято в "кратчайшие сроки".

Сообщается, что Минкульт предложил проект изменений в постановление Кабмина о пересечении границы от 1995 года. Сейчас документ находится на согласовании, как того требует регламент.

Министерство предлагает включить в Постановление перечень документов, на основе которых можно будет предоставлять письмо-содействие для выезда за границу мужчинам, работающим в сфере культуры, информационной безопасности, стратегическим коммуникациям и линейным аудиовизуальным медиа.

Ожидается, что возможность выезда за границу возобновится сразу после принятия согласованных изменений. Среди прочего, в пакет подтверждающих документов для временного выезда за границу должно входить подтверждение о целях и условиях поездки.

"Министерство заинтересовано в скорейшем урегулировании этого вопроса, чтобы художники и медийщики могли снова участвовать в международных мероприятиях в поддержку Украины и доносить правду о событиях в нашей стране", – говорится в объяснении.

В Минкульте также сообщили, что до этого времени предоставляли только письма-содействия о выезде за границу представителей культурной и медийной сфер. А решение о разрешении на пересечение границы остается за Госпогранслужбой.

Одно из условий получения такого письма – возвращение в Украину по завершению профессиональной деятельности за границей. В Минкульте отметили, что способствуют расследованию фактов возможного нарушения законодательства мужчинами, не вернувшимися в Украину.

Также в Минкульте обратили внимание, что заявление советника министра культуры по вопросам стратегических коммуникаций и международного сотрудничества Дмитрия Золотухина о якобы 500 мужчинах, сбежавших из Украины за год, не является официальной позицией министерства.

"Комментарий Дмитрия Золотухина не является официальной позицией Министерства и содержит персональные интерпретации. МКСК будет информировать о дальнейших шагах после принятия новых правил пересечения границы",– подчеркнули в министерстве.

В октябре 2024 года глава Минкульта сообщил, что каждый пятый культурный деятель, едущий за границу, не возвращается.

26 февраля сообщалось, что Кабмин ограничил выезд мужчин-волонтеров за границу для перевозки гуманитарки.