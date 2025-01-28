Мэра Ирпеня отстранили на два месяца по делу о выезде за границу

Александр Маркушин (Фото: Facebook)

Печерский районный суд Киева решил отстранить мэра Ирпеня Александра Маркушина от должности на два месяца из-за его выезда за границу в 2022 году. Мэр заявил, что планирует подать апелляцию на это решение.

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"Судья Печерского районного суда Светлана Гречаная после многочасового судебного заседания, рассмотрения каждого доказательства и уничтоженного обвинения моими адвокатами решила отстранить меня от управления Ирпенской общиной на время расследования моего выезда за границу в 2022 году", – сказал Маркушин.

Он назвал это "репрессией местного самоуправления, которая открыто и беззастенчиво набирает обороты". Мэр Ирпеня также обвинил Гречаную в том, что решение по нему ей "спустили" сверху за "большие деньги, квартиры и дома".

"А теперь сравните: отец-одиночка, который поехал на день рождения к ребенку и привез дроны для защитников, – заключение с альтернативой более 30 миллионов гривен залога и отстранение от должности, на которую меня выбирали не суд или застройщики, а жители громады. И броварские чиновники с ДТП в нетрезвом состоянии, где есть пострадавшие, – штраф в несколько тысяч и возвращение машины", – заявил Маркушин.

Он добавил, что будет оспаривать решение суда.