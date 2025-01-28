Мера Ірпеня відсторонили на два місяці у справі про виїзд за кордон

Олександр Маркушин (Фото: Facebook)

Печерський районний суд Києва вирішив відсторонити мера Ірпеня Олександра Маркушина від посади на два місяці через його виїзд за кордон у 2022 році. Міський голова заявив, що планує подати апеляцію на це рішення.

"Суддя Печерського районного суду Світлана Гречана після багатогодинного судового засідання, розгляду кожного доказу і знищеного обвинувачення моїми адвокатами вирішила відсторонити мене від управління Ірпінською громадою на час розслідування мого виїзду за кордон у 2022 році", – сказав Маркушин.

Він назвав це "репресією місцевого самоврядування, яка відкрито та безсоромно набирає обертів". Мер Ірпеня також звинуватив Гречану в тому, що рішення щодо нього їй "спустили" зверху за "великі гроші, квартири і будинки".

"А тепер порівняйте: батько-одинак, який поїхав на день народження до дитини і привіз дрони для захисників, – ув’язнення з альтернативою понад 30 мільйонів гривень застави та відсторонення від посади, на яку мене обирали не суд чи забудовники, а жителі громади. І броварські чиновники з ДТП у нетверезому стані, де є постраждалі, – штраф у кілька тисяч і повернення автівки", – заявив Маркушин.

Він додав, що оскаржуватиме рішення суду.

24 січня 2025 року Печерський суд відправив Маркушина під варту до 22 березня із правом на заставу у 30 млн грн. Правоохоронці стверджують, що він їздив до Італії не за допомогою для військових, а щоб побачити свого дворічного сина.

Очільник Київської міської військової адміністрації Ткаченко запропонував, щоб відрядження столичних чиновників за кордон узгоджувалися Радою оборони Києва за участі СБУ та поліції.