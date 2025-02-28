Діячам культури відновлять можливість виїжджати за кордон

Зазначається, що обмеження будуть скасовані після прийняття відповідних змін

Прикордонник (Ілюстративне фото: ДПСУ)

Рішення щодо зупинення видачі листів для виїзду військовозобовʼязаних митців і медійників за кордон з 3 березня 2025 року є тимчасовим. Про це повідомили в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

Зазначається, що обмеження були введені через численні порушення, а саме, неповернення з-за кордону. Наразі уточнюється формальна процедура, щоб в майбутньому уникнути зловживань цілями культурної дипломатії. Вживаються необхідні заходи, що рішення було прийняте у "найкоротші терміни".

Повідомляється, що Мінкульт запропонувало проєкт змін до постанови Кабміну про перетин кордону від 1995 року. Наразі документ перебуває на погодженні, як того вимагає регламент.

Міністерство пропонує включити до Постанови перелік документів, на основі яких можна буде надавати листа-сприяння для виїзду за кордон чоловікам, які працюють у сфері культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій та лінійних аудіовізуальних медіа.

Очікується, що можливість виїзду за кордон поновиться одразу після прийняття погоджених змін. Серед іншого, до пакета підтвердних документів для тимчасового виїзду за кордон, має входити підтвердження щодо цілей та умови поїздки.

"Міністерство зацікавлене в якнайшвидшому врегулюванні цього питання, щоб митці та медійники могли знову брати участь в міжнародних заходах на підтримку України та доносити правду про події в нашій країні", – йдеться в поясненні.

У Мінкульті також повідомили, що до цього часу надавали лише листи-сприяння про виїзд за кордон представників культурної та медійної сфер. А рішення про дозвіл на перетин кордону залишається за Держприкордон службою.

Одна з умов отримання такого листа – повернення в Україну по завершенню професійної діяльності за кордоном. У Мінкульті зазначили, що сприяють розслідуванню фактів можливого порушення законодавства чоловіками, які не повернулися в Україну.

Також у Мінкульті звернули увагу, що заява радника міністра культури з питань стратегічних комунікацій та міжнародного співробітництва Дмитра Золотухіна про нібито 500 чоловіків, які втекли з України за рік, не є офіційною позицією міністерства.

"Коментар Дмитра Золотухіна не є офіційною позицією Міністерства та містить персональні інтерпретації. МКСК інформуватиме про подальші кроки після ухвалення нових правил перетину кордону", – підкреслили у міністерстві.

У жовтні 2024 року глава Мінкульту повідомив, що кожен п'ятий культурний діяч, який їде за кордон, не повертається.

26 лютого повідомлялося, що Кабмін обмежив виїзд чоловіків-волонтерів за кордон для перевезення гуманітарки.