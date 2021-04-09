Действия российских войск у границ Украины нетипичны и несут угрозу – разведка
Действия, которые сейчас предпринимают вооруженные силы России у границ Украины, нетипичны, особенно для зимнего периода учений, это создает угрозу. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает телеканал Дом.
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По его словам, обычно такие масштабные мероприятия проводят осенью, к концу учебного года, когда происходят стратегические командно-штабные учения различных масштабов с привлечением войск. Нынешнее положение дел является нетипичным и создает угрозу.
"В Стратегии военной безопасности четко прописано, что наращивание группировок российских войск у нашей границы – это уже угроза. Соответственно, уровень угрозы может быть либо выше, либо ниже. Мы сейчас наблюдаем именно повышение уровня военной угрозы для безопасности нашей страны", – сказал Скибицкий.
Представитель ГУР также отметил, что к украинским границам перебрасываются батальоны тактической группы, войска из других регионов РФ.
"Мы ... видим десантные корабли РФ, которые сейчас идут в Черное море с Северного флота, с Балтийского флота. Это, конечно, угрожает", – отметил Скибицкий.
Он уточнил, что сейчас в оккупированном Крыму, по сути, находится почти вся 7-я десантно-штурмовая дивизия.
По словам Скибицкого, российские войска в Крыму концентрируются на трех полигонах – там десантники, мотострелки и артиллерия.
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