Действующие военные смогут работать в Минветеранов

Украинский военный (Фото: ТрО ВСУ)

Действующие военнослужащие смогут занимать некоторые должности в Министерстве по делам ветеранов, соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Об этом идет речь на правительственном портале.

30 сентября Зеленский внес изменения в указ от 3 мая 2017 №126/2017. Согласно изменениям, некоторые должности в Минветеранов теперь, в случае их вакантности, могут быть замещены военнослужащими Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований с оставлением на службе и без исключения из списков личного состава.

"Отныне украинские ветераны, несущие военную службу, и другие действующие военнослужащие могут быть привлечены к работе в Минветеранов и принимать непосредственное участие в разработке и внедрении важных инициатив для ветеранского сообщества", — прокомментировала министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова.