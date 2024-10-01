Действующие военные смогут работать в Минветеранов
Действующие военнослужащие смогут занимать некоторые должности в Министерстве по делам ветеранов, соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Об этом идет речь на правительственном портале.
30 сентября Зеленский внес изменения в указ от 3 мая 2017 №126/2017. Согласно изменениям, некоторые должности в Минветеранов теперь, в случае их вакантности, могут быть замещены военнослужащими Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований с оставлением на службе и без исключения из списков личного состава.
"Отныне украинские ветераны, несущие военную службу, и другие действующие военнослужащие могут быть привлечены к работе в Минветеранов и принимать непосредственное участие в разработке и внедрении важных инициатив для ветеранского сообщества", — прокомментировала министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова.
- 5 сентября Калмыкову назначили на должность главы Министерства по делам ветеранов. До этого она работала заместителем министра обороны.
- 1 октября правительство согласовало увольнение одного из заместителей министра обороны и государственного секретаря ведомства.