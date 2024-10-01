Чинні військові зможуть працювати у Мінветеранів
Чинні військовослужбовці зможуть обіймати деякі посади у Міністерстві у справах ветеранів, відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Про це йдеться на урядовому порталі.
30 вересня Зеленський вніс зміни до указу від 3 травня 2017 року №126/2017. Згідно зі змінами, деякі посади у Мінветеранів відтепер, у разі їх вакантності, можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань із залишенням на службі та без виключення зі списків особового складу.
"Відтепер українські ветерани й ветеранки, які несуть військову службу, й інші чинні військовослужбовці можуть бути залучені до роботи у Мінветеранів і брати безпосередню участь у розробці та впровадженні важливих ініціатив для ветеранської спільноти", – прокоментувала міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.
- 5 вересня Калмикову призначили на посаду глави Міністерства у справах ветеранів. До цього вона працювала заступницею міністра оборони.
- 1 жовтня уряд погодив звільнення одного із заступників міністра оборони й державного секретаря відомства.