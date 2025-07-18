Digi24: Румыния хочет производить дроны вместе с Украиной
Румыния хочет производить беспилотники вместе с Украиной. Эту информацию подтвердило Министерство национальной обороны страны на встрече с журналистами, передает Digi24.
Отмечается, что министр национальной обороны Румынии Ливиу-Йонуц Моштяну встретится с официальным представителем Украины и обсудит эту сделку.
Румыния должна будет оплатить детали дронов, которые разработаны украинцами на основе военного опыта. Следующий шаг – это инвестиции в завод в Румынии по производству БпЛА, который, скорее всего, разместят в Брашове. На нем румыны и украинцы смогут совместно производить беспилотники.
Согласно предварительному плану, большая часть БпЛА попадет в румынскую армию, а некоторые будет проданы в другие европейские страны.
Однако в 2025 году реализовать проект будет сложно. Как сообщает Digi24, вероятно, дополнительные шаги, в том числе финансирование, будут приняты в 2026 году, когда будет утвержден новый военный бюджет.
- Украина способна производить до 10 млн дронов в год при условии надлежащего финансирования, заявили в Минобороны 3 июля.
- 17 июля спецпосланник США Келлог посетил украинское производство дронов и призвал США обратить внимание на опыт коллег. Ему показали почти 30 видов дронов украинских производителей.
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