Digi24: Румыния хочет производить дроны вместе с Украиной

Завод по производству БпЛА могут открыть в Брашове, но финансы на это выделят не раньше 2026 года

Дроны ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Румыния хочет производить беспилотники вместе с Украиной. Эту информацию подтвердило Министерство национальной обороны страны на встрече с журналистами, передает Digi24.

Отмечается, что министр национальной обороны Румынии Ливиу-Йонуц Моштяну встретится с официальным представителем Украины и обсудит эту сделку.

Румыния должна будет оплатить детали дронов, которые разработаны украинцами на основе военного опыта. Следующий шаг – это инвестиции в завод в Румынии по производству БпЛА, который, скорее всего, разместят в Брашове. На нем румыны и украинцы смогут совместно производить беспилотники.

Согласно предварительному плану, большая часть БпЛА попадет в румынскую армию, а некоторые будет проданы в другие европейские страны.

Однако в 2025 году реализовать проект будет сложно. Как сообщает Digi24, вероятно, дополнительные шаги, в том числе финансирование, будут приняты в 2026 году, когда будет утвержден новый военный бюджет.