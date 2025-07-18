Digi24: Румунія хоче виробляти дрони разом з Україною
Румунія хоче виробляти безпілотники разом з Україною. Цю інформацію підтвердило Міністерство національної оборони країни на зустрічі з журналістами, передає Digi24.
Зазначається, що міністр національної оборони Румунії Лівіу-Йонуц Моштяну зустрінеться з офіційним представником України та обговорить цю угоду.
Румунія повинна буде оплатити деталі дронів, які розроблені українцями на основі військового досвіду. Наступний крок – це інвестиції в завод у Румунії з виробництва БпЛА, який, найімовірніше, розмістять у Брашові. На ньому румуни та українці зможуть спільно виробляти безпілотники.
Згідно з попереднім планом, більша частина БпЛА потрапить до румунської армії, а деякі буде продано в інші європейські країни.
Однак у 2025 році реалізувати проєкт буде складно. Як повідомляє Digi24, ймовірно, додаткові кроки, зокрема фінансування, будуть ухвалені у 2026 році, коли буде затверджено новий військовий бюджет.
- Україна здатна виробляти до 10 млн дронів на рік за умови належного фінансування, заявили в Міноборони 3 липня.
- 17 липня спецпосланець США Келлог відвідав українське виробництво дронів і закликав США звернути увагу на досвід колег. Йому показали майже 30 видів дронів українських виробників.
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