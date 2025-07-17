Келлог відвідав українське виробництво дронів та закликав США звернути увагу – фото

Кіт Келлог (Фото: @HermanSmetanin)

Спеціальний посланець президента США Кіт Келлог відвідав підприємства оборонно-промислового комплексу України та закликав американських виробників звернути увагу на досвід колег. Про це він написав у мережі Х.

"Я на власні очі бачив, як створюються та розробляються дрони українського виробництва. Їхня швидкість інновацій та здатність до відновлення вражають. Наша оборонно-промислова база повинна звернути на це увагу та адаптуватися", – закликав він.

Як повідомила заступниця міністра стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр, Келлогу показали майже 30 видів дронів українських виробників.

Зокрема, генералу показали розвідувальні дрони, FPV-дрони та волоконно-оптичні дрони, ударні дрони середньої дальності, баражувальні боєприпаси, безпілотні літальні апарати-перехоплювачі, дрони глибокого удару та ракети-дрони.

Келлог також подякував звільненому з посади прем'єр-міністра Денису Шмигалю за "лідерство, віддану державну службу та непохитну відданість майбутньому України" та висловив сподівання на продовження плідної співпраці з ним на посту міністра оборони.

"Я з нетерпінням чекаю на продовження нашої дружби/партнерства на підтримку безпечної та суверенної України, коли ви станете Міністром оборони", – написав він.