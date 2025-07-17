Келлог відвідав українське виробництво дронів та закликав США звернути увагу – фото
Спеціальний посланець президента США Кіт Келлог відвідав підприємства оборонно-промислового комплексу України та закликав американських виробників звернути увагу на досвід колег. Про це він написав у мережі Х.
"Я на власні очі бачив, як створюються та розробляються дрони українського виробництва. Їхня швидкість інновацій та здатність до відновлення вражають. Наша оборонно-промислова база повинна звернути на це увагу та адаптуватися", – закликав він.
Як повідомила заступниця міністра стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр, Келлогу показали майже 30 видів дронів українських виробників.
Зокрема, генералу показали розвідувальні дрони, FPV-дрони та волоконно-оптичні дрони, ударні дрони середньої дальності, баражувальні боєприпаси, безпілотні літальні апарати-перехоплювачі, дрони глибокого удару та ракети-дрони.
Келлог також подякував звільненому з посади прем'єр-міністра Денису Шмигалю за "лідерство, віддану державну службу та непохитну відданість майбутньому України" та висловив сподівання на продовження плідної співпраці з ним на посту міністра оборони.
"Я з нетерпінням чекаю на продовження нашої дружби/партнерства на підтримку безпечної та суверенної України, коли ви станете Міністром оборони", – написав він.
- Спецпосланець президента США прибув до Києва 14 липня із тижневим візитом. Він провів зустрічі із президентом Володимиром Зеленським та військовим керівництвом України.
- 16 липня Келлог відвідав навчально-тренувальні локації Національної гвардії України.
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