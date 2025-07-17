Келлог посетил украинское производство дронов и призвал США обратить внимание – фото

Кит Келлог (Фото: @HermanSmetanin)

Специальный посланник президента США Кит Келлог посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины и призвал американских производителей обратить внимание на опыт коллег. Об этом он написал в сети Х.

"Я своими глазами видел, как создаются и разрабатываются украинские дроны. Их скорость инноваций и способность к восстановлению впечатляют. Наша оборонно-промышленная база должна обратить на это внимание и адаптироваться", – призвал он.

Как сообщила заместитель министра стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр, Келлогу показали почти 30 видов дронов украинских производителей.

В частности, генералу продемонстрировали разведывательные дроны, дроны FPV и волоконно-оптические дроны, ударные дроны средней дальности, барражирующие боеприпасы, беспилотные летательные аппараты-перехватчики, дроны глубокого поражения и ракеты-дроны.

Келлог также поблагодарил уволенного с должности премьер-министра Дениса Шмыгаля за "лидерство, преданную государственную службу и непоколебимую преданность будущему Украины" и выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества с ним в должности министра обороны.

"Я с нетерпением жду продолжения нашей дружбы/партнерства в поддержку безопасной и суверенной Украины, когда вы станете Министром обороны", – написал он.