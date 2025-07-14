Келлог встретился с Умеровым, Сырским и Будановым
В понедельник, 14 июля, в Киеве состоялась встреча чиновников Министерства обороны, Главного управления разведки и Генерального штаба со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом. Об этом министр обороны Рустем Умеров сообщил в социальных сетях.
Кроме Умерова от Украины во встрече приняли участие главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский, начальник ГУР Кирилл Буданов и его заместитель Вадим Скибицкий, начальник Генштаба Андрей Гнатов, первый заместитель министра обороны Сергей Боев.
"Предметный и откровенный разговор был посвящен нашей общей цели – достижению устойчивого и справедливого мира", – написал Умеров.
Во время встречи Боев отметил, что Украина готова к длительному прекращению огня. В то же время, украинская безопасность и защита базируется на боеспособной армии и сильном оборонно-промышленном комплексе, поэтому страна сосредоточена на масштабировании собственных способностей.
Умеров добавил, что особое внимание уделялось развитию совместных проектов по локализации производства вооружения в Украине и Европе. В частности, речь идет о системах противовоздушной обороны и других критически важных направлениях. Некоторые из них уже реализуются, другие готовятся к запуску.
"Имеем уникальный боевой опыт – особенно в сфере БпЛА – и готовы им делиться. Часть масштабных совместных инициатив можно реализовывать с участием европейских партнеров или за счет замороженных российских активов", – добавил Умеров.
Также на встрече обсудили вопросы санкций против российского энергетического сектора, являющегося ключевым источником финансирования войны, который нужно последовательно и системно ограничивать.
Сырский, Гнатов, Буданов и представители разведки провели брифинг для американской стороны. Они проинформировали об оперативной ситуации, оценке планов оккупантов и подготовке России к войне более широкого масштаба – не только против Украины, но и против НАТО.
Показали, как Украина действует в ответ на российскую агрессию. Сырский также наметил первоочередные потребности ВСУ в вооружении.
- 11 июля 2025 года стало известно, что Келлог посетит Украину с недельным визитом.14 июля он прибыл в Киев.
- В этот день Келлог встретился с Зеленским, они обсудили общие шаги Киева и Вашингтона для прекращения российско-украинской войны.
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