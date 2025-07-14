Келлог встретился с Умеровым, Сырским и Будановым

На встрече обсудили совместные проекты по производству оружия и санкции против России, заявил министр обороны

Встреча в Киеве (Фото: Минобороны)

В понедельник, 14 июля, в Киеве состоялась встреча чиновников Министерства обороны, Главного управления разведки и Генерального штаба со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом. Об этом министр обороны Рустем Умеров сообщил в социальных сетях.

Кроме Умерова от Украины во встрече приняли участие главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский, начальник ГУР Кирилл Буданов и его заместитель Вадим Скибицкий, начальник Генштаба Андрей Гнатов, первый заместитель министра обороны Сергей Боев.

"Предметный и откровенный разговор был посвящен нашей общей цели – достижению устойчивого и справедливого мира", – написал Умеров.

Во время встречи Боев отметил, что Украина готова к длительному прекращению огня. В то же время, украинская безопасность и защита базируется на боеспособной армии и сильном оборонно-промышленном комплексе, поэтому страна сосредоточена на масштабировании собственных способностей.

Умеров добавил, что особое внимание уделялось развитию совместных проектов по локализации производства вооружения в Украине и Европе. В частности, речь идет о системах противовоздушной обороны и других критически важных направлениях. Некоторые из них уже реализуются, другие готовятся к запуску.

"Имеем уникальный боевой опыт – особенно в сфере БпЛА – и готовы им делиться. Часть масштабных совместных инициатив можно реализовывать с участием европейских партнеров или за счет замороженных российских активов", – добавил Умеров.

Также на встрече обсудили вопросы санкций против российского энергетического сектора, являющегося ключевым источником финансирования войны, который нужно последовательно и системно ограничивать.

Сырский, Гнатов, Буданов и представители разведки провели брифинг для американской стороны. Они проинформировали об оперативной ситуации, оценке планов оккупантов и подготовке России к войне более широкого масштаба – не только против Украины, но и против НАТО.

Показали, как Украина действует в ответ на российскую агрессию. Сырский также наметил первоочередные потребности ВСУ в вооружении.

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны