Спецпосланник Трампа едет в Украину на неделю

Владимир Зеленский и Кит Келлог (Иллюстративное фото с предыдущей встречи в Киеве: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог посетит Украину с недельным визитом. Об этом он сообщил на полях Конференции по восстановлению Украины в Риме в комментарии ресурсу Новини.Live.

Келлог сообщил, что прибудет в Киев с командой в понедельник, 14 июля, и пробудет там целую неделю.

Впоследствии визит спецпосланника в Украину подтвердил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время брифинга, передает Суспільне.

Келлог в составе американской делегации участвует в мероприятии по восстановлению Украины в Риме. Накануне, 10 июля, американский чиновник имел встречу с президентом Владимиром Зеленским, на которой обсуждались усиление противовоздушной обороны и новые санкции против России.

Также Келлог вместе с сенаторами, республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем, приняли участие во встрече "коалиции желающих" – это было первое участие представителей США в таком формате.

Вышеупомянутые законодатели являются авторами нового законопроекта о санкциях, который позволит президенту США вводить 500% пошлины против стран-покупателей российских ресурсов. Однако решения по этому документу пока нет.