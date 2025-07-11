Спецпосланник Трампа едет в Украину на неделю
Спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог посетит Украину с недельным визитом. Об этом он сообщил на полях Конференции по восстановлению Украины в Риме в комментарии ресурсу Новини.Live.
Келлог сообщил, что прибудет в Киев с командой в понедельник, 14 июля, и пробудет там целую неделю.
Впоследствии визит спецпосланника в Украину подтвердил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время брифинга, передает Суспільне.
Келлог в составе американской делегации участвует в мероприятии по восстановлению Украины в Риме. Накануне, 10 июля, американский чиновник имел встречу с президентом Владимиром Зеленским, на которой обсуждались усиление противовоздушной обороны и новые санкции против России.
Также Келлог вместе с сенаторами, республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем, приняли участие во встрече "коалиции желающих" – это было первое участие представителей США в таком формате.
Вышеупомянутые законодатели являются авторами нового законопроекта о санкциях, который позволит президенту США вводить 500% пошлины против стран-покупателей российских ресурсов. Однако решения по этому документу пока нет.
- Участие американской делегации в Конференции по восстановлению Украины происходит на фоне улучшения отношений между Вашингтоном и Киевом. Этот процесс начался после того, как 3 июля Трамп провел телефонный разговор с Путиным, во время которого диктатор в очередной раз заявил, что не откажется от претензий к Украине. На следующий день состоялся звонок руководителей США и Украины, который оба президента оценили положительно.
- 10 июля Зеленский подтвердил размораживание военной помощи США и отметил, что страны работают над тем, чтобы такая поддержка поступала вовремя.
- Также руководитель Украины сообщил, что страна планирует купить у партнеров в Европе и в США новые пакеты вооружения – и списки уже переданы. В том числе речь идет о дополнительных системах Patriot и ракетах к ним, необходимые для сбивания российской баллистики.